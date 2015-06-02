Рада сьогодні спробує відтермінувати ухвалення пенсійних законів (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено порядком денним засідання парламенту.

Планується зокрема розглянути у повторному першому читанні законопроект, який стосується надання органам Військової служби правопорядку у ЗСУ повноважень на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень та здійснення оперативно-розшукової діяльності.

У другому читанні зокрема розглядатиметься законопроект про внесення змін до закону “Про організацію оборонного планування”.

Також для повторного розгляду з пропозиціями президента буде винесено закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів)”.

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Серед іншого розглядатиметься проект постанови про визначення кандидатури до складу конкурсної комісії з відбору на зайняття посад членів нацагентства з питань запобігання корупції.

Для включення до порядку денного зокрема розглядатиметься законопроект про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.