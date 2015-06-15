Порошенко наголосив на необхідності спростити процес виробництва нових військових розробок

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив після огляду зразків військової техніки Мережевого кластеру високих технологій.

«Я хотів би зробити все можливе - надзвичайно спростити відстань від того, коли ідея з’являється, коли виробляється перший практичний зразок на випробування і до застосування цих технологій у військах. Тому левова частина наших дискусій була, як ліквідувати бюрократичні перепони, яким чином найбільш ефективно організувати проведення випробувань, яким чином в найкоротші терміни поставити українські винаходи на озброєння, що значно підвищить ефективність діяльності Збройних сил України», - зазначив глава держави.

Читайте такожЛьвівський бронетанковий завод планує до кінця року виготовити 150 бронемашин "Дозор-Б"

Порошенко також підкреслив, що перші зразки дають серйозні підстави для оптимізму, «і за допомогою держави робимо все для того, щоб поставити це вже на серійне виробництво».

Порошенко підкреслив, що мова йде про прибори нічного бачення, систему управління артилерійським вогнем, вдосконалення системи захищеної комунікації у військах. «На сьогоднішній день ці високі наукові розробки, які представлені на цій виставці, я буду робити все можливе для того, щоб у найкоротший термін вони стали на службу у військах. І ми вже домовилися, що протягом 2-3 тижнів ми будемо мати змогу побачити перші випробування цих розробок, які пройдуть вже перший польовий іспит», - сказав Порошенко.