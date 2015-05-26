Волонтери групи "Повернися Живим" збирають кошти на окуляри нічного бачення для десантників

Волонтери групи "Повернися Живим" мають намір закупити прилади нічного бачення для українських десантників, котрі забезпечують проходження колони БТР-ів з провіантом, а також вивозять убитих і поранених на Донбасі. Часто це доводиться робити вночі.

Відзначається, що без цих приладів водіям БТР-ів складно визначити точне місце розташування машини в темряві, що може негативно позначитися на успішності операції.

Зокрема, волонтери хочуть купити 3 пари окулярів Armasight Nyx7 вартістю $1500/шт і передати їх бійцям в Авдіївці. «Вони будуть працювати на колонах, "секрети" і у розвідників, які ходять на "той бік», наголошується в повідомленні.

А это "легендарный капитан Рябуха". Я его так прозвал еще прошлым летом. Мне показалось остроумным сочетание слова "леге... Posted by Повернись живим on Tuesday, May 26, 2015

Волонтери просять надати допомогу в зборі коштів, із звітністю можна буде ознайомитися за посиланням: http://www.savelife.in.ua/report-cash/

Реквізити для збору коштів:

Приват:

5457 0822 3299 9685 Дейнега Віталій

5211 5374 4662 3360 Стократюк Вікторія

Western Union / moneygram / etc (на приціли, прилади нічного бачення):

Irina Turchak + 38 (068) 500 88 00

Карта Приватбанк в євро

4149 4978 1421 1670 Мікульський Дмитро Вікторович

Приватбанк Карта в доларах

4149 4978 1421 1696 Мікульський Дмитро Вікторович

Контакти:

Гаряча лінія:

(044)338-33-38

(068)500-88-00

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Пн-Пт з 09:00 до 20:00; Сб з 09:00 до 16:00

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Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живою» ЄДРПОУ 39696398

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Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.