Порошенко розпочав візит до Туркменістану

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Порошенко під час візиту проведе зустріч з президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим. Також заплановані переговори делегацій у розширеному форматі, підписання офіційних двосторонніх документів, зустріч з представниками української діаспори.

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Головна тема переговорів присвячена подальшому розвитку співробітництва між двома країнами, активізації міждержавного політичного діалогу на вищому рівні, поглибленню взаємовигідного партнерства в торгово-економічній, аграрній, енергетичній, фінансовій, науково-технічній, культурно-гуманітарних та туристичних сферах, зазначили в прес-службі.