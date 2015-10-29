Порошенко запросив президента Туркменістану відвідати Україну

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Запрошення було прийняте.

Конкретні терміни візиту президента Туркменістану будуть узгоджені дипломатичними каналами, зазначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко 28-29 жовтня перебуває з офіційним візитом у Туркменістані.

В Ашгабаді глави держав вже підписали спільну заяву, яка відображає основні досягнуті сторонами домовленості щодо подальшого розвитку співробітництва. Зокрема, йдеться про активізацію міждержавного політичного діалогу на вищому рівні, підтвердження позицій двох країн з найбільш актуальних питань міжнародного життя, поглиблення взаємодії у практичних сферах.

Окремо наголошується на пріоритетності поглиблення взаємовигідного партнерства у торговельно-економічній, енергетичній, фінансовій, науково-технічній сферах, важливій ролі Спільної міжурядової комісії з економічного та культурно-гуманітарного співробітництва для розширення економічної співпраці, насамперед, реалізації масштабних інфраструктурних проектів.