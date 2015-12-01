Порошенко: ГПУ вже сьогодні може передати всі справи про корупцію в Антикорупційне бюро

Про це заявив президент Петро Порошенко під час представлення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

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За його словами, в результаті проведеного конкурсу "виграла Україна, бо був проведений прозорий конкурс на надзвичайно важливу посаду антикорупційного прокурора. Сьогодні є впевненість суспільства в тому, що це є людина незалежна, професійна".

Була проведена низка "різних конкурсів, які готувалися не тільки в Україні, але й у США та ЄС", - повідомив Петро Порошенко.

"Ключове, що ми сьогодні отримуємо – це величезний мандат довіри, це те, чого потребує правоохоронна система", - наголосив президент.

"Генпрокуратура вже з сьогоднішнього дня може зробити такий крок як передачу всіх справ по корупції в Антикорупційне бюро, де буде здійснювати відповідний нагляд, супровід Антикорупційна прокуратура", - сказав Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор Віктор Шокін створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Згідно із законом, ця прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро.

30 листопада Віктор Шокін призначив Назара Холодницького на посаду заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що детективи бюро вже готові внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань більше 10 відомостей про провадження і розпочати розслідування.