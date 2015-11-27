Комісія вибрала двох кандидатів на посаду антикорупційного прокурора

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 27 листопада, передає "Українська правда". Члени комісії віддали 9 голосів за Максима Грищука і 7 за Назара Холодницкого. У той же час за кандидатуру Віталія Касько не проголосував ніхто, за Романа Говду - двоє.

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В ході обговорення член комісії і американський прокурор Мері К. Батлер заявила, що Віталій Касько, на її думку, міг бути єдиним кандидатом, який довів свою здатність боротися із корупцією. У свою чергу голова Комісії Катерина Левченко поскаржилася, що міжнародні експерти та ЗМІ чинять тиск на комісію по кандидатурі Віталія Касько.

У той же час інший член комісії Віталій Шабунін зазначив, що у Касько немає шансів очолити антикорупційну прокуратуру. "Ну ви ж розумієте, якщо Касько виберуть, пан Мартиненко, пан Ложкін сядуть у в'язницю. Тому у нього немає жодних шансів", - обурився він.

Тепер генпрокурор Віктор Шокін повинен обратикерівника створюваної антикорупційної прокуратури з цих двох кандидатів.

Антикорупційна прокуратура створюється для забезпечення роботи створеного Антикорупційного бюро. Кандидати на антикорупційного прокурора здали два тести та пройшли співбесіду.

В ході відбору сталося декілька гучних скандалів. Зокрема щодо представництва ГПУ в конкурсній комісії. Активісти і західні експерти вимагали замінити чотирьох членів комісії, яких подав Віктор Шокін, оскільки відносно них були підозри в корупції.

В результаті керівник ГПУ замінив двох з чотирьох своїх делегатів.

Ще один скандал стосувався конфлікту Віктора Шокіна зі своїм заступником Віталієм Касько, якому навіть запропонували зняти свою кандидатуру з конкурсу.