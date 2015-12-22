"Самопоміч" вимагає невідкладно проголосувати за позачергові вибори у Кривому Розі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час виступу в сесійній залі парламенту депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

Депутат нагадав, що було підготовлено "дуже європейський закон" про призначення позачергових виборів у Кривому Розі. "Це цивілізований вихід із ситуації, мирний вихід із ситуації", - сказав він.

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За словами нардепа, "фракція "Самопоміч" просить невідкладно, прямо зараз, поставити цей закон на голосування і проголосувати за нього".

Соболєв також підкреслив, що фракція не голосуватиме за інші рішення, доки не буде вирішене питання з виборами у Кривому Розі.

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Нагадаємо, наразі в парламенті зареєстровано дві законодавчі ініціативи стосовно позачергових виборів у Кривому Розі: законопроект №3613 ряда депутатів, зокрема Соболєва, про вибори мера Кривого Рогу 27 березня 2016 року, а також ініційований пізніше Радикальною партією проект постанови №3652 про вибори мера й міської ради 28 лютого. РПЛ відмовляється підтримувати законопроект №3613, оскільки наполягає на тому, що таке рішення має ухвалюватися лише постановою парламента.

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