Законопроект про перевибори мера Кривого Рогу 27 березня внесено в Раду

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Законопроект зареєстровано 10 грудня під №3613.

Авторами документу є депутати Олег Березюк, Єгор Соболєв, Семен Семенченко ("Самопоміч"), Юлія Тимошенко та Ігор Луценко ("Батьківщина"), Леонід Ємець ("Народний фронт") та позафракційні Юрій Левченко та Володимир Парасюк.

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Нагадаємо, раніше депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв повідомив, що тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради затвердила звіт про порушення на виборах мера Кривого Рогу. У своєму рішенні комісія зазначила неможливість встановити результати виборів та рекомендовала парламенту призначити нові вибори, затвердити новий склад Центральної виборчої комісії і звернутися до правоохоронних органів з вимогою покарати відповідальних за фальсифікації.

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційними результатами другого туру виборів мера Кривого Рогу, міським головою 15 листопада був обраний представник "Опозиційного блоку", чинний міський голова Юрій Вілкул, який отримав 89 209 голосів виборців. Його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог отримав 88 457 голосів.

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За заявою представників "Самопомочі" було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу (службове підроблення) за фактами порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів мера Кривого Рогу.

При цьому голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що у ЦВК немає підстав ставити під сумнів законність дій міської виборчої комісії Кривого Рогу щодо встановлення результатів виборів мера.

26 листопада Верховна Рада створила ТСК з перевірки порушень під час виборів Криворізького міського голови.

7 грудня Криворізький міськвиборчком прийняв рішення звернутися до парламенту з проханням про призначення нових виборів мера міста.