"Самопоміч" не буде голосувати у ВР до вирішення питання щодо Кривого Рога - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв сьогодні на засіданні парламенту.

"Ми не будемо голосувати за жодне рішення парламенту, поки парламент не знайде рішення щодо Кривого Рога", - підкреслив він.

За його словами, були проведені переговори з усіма партнерами по коаліції для того, щоб знайти спільне рішення.

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"Станом на ранок воно було знайдене і почало зриватися. Найбільша фракція в парламенті - БПП - досі не визначила свого співавтора закону про призначення нових виборів у Кривому Розі", - зазначив Соболєв.

За його словами, фракція "Самопоміч" розуміє, що без БПП "жодне рішення в парламенті прийняти неможливо".

"У цих умовах фракція "Самопоміч" не може голосувати за будь-яке інше рішення в парламенті, поки на вулицях Кривого Рогу стоять люди, а сьогодні з'явилася нова загроза силового протистояння", - заявив Соболєв.

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