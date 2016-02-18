Матіос закликає Раду "зробити максимально караним" будь-який опір поліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

На думку Матіоса, чинним Кримінальним кодексом передбачено досить м'яке покарання за непокору законним вимогам правоохоронця, що часто призводить фактично до безкарності правопорушників. Він вважає, що покарання має бути більш жорстким.

"Вдумайтесь, санкція за протидію та опір працівникам поліції — частина 1, 2 і 3 статті — тягне за собою штраф у 200 неоподатковуваних мінімумів. Тобто можна порвати форму, нанести легкі тілесні ушкодження, і за це лише заплатити штраф. Я закликаю законодавців не ламати списи, хто правий - прокуратура чи поліція, бо ми тут єдині - а звернути увагу і захистити поліцейських та зробити максимально каральним будь-який опір правоохоронцям", - сказав заступник генпрокурора.

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Матіос підкреслив, що така ініціатива - "це не "драконівські" закони 16 січня, що вже пропали давно". "Але правоохоронець має знати, що держава його захистить і подбає про його родину", - зазначив він.

Таку думку він висловив з приводу скандальної погоні у Києві в ніч на 7 лютого, коли патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW, в результаті чого загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував в іномарці.

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