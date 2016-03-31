Рада розглядає реформування фінсектору та звільнення суддів

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним передбачається розгляд значної кількості економічних питань. Зокрема, будуть розглядатися законопроекти про страхування, про фінансову реструктуризацію.

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Також будуть розглянуті зміни до Податкового, Митного та Бюджетного кодексів.

Крім того, сьогодні очікується розгляд питань про звільнення суддів та надання згоди на затримання та арешт окремих суддів.

Передбачається розгляд питання про призначення низки позачергових місцевих виборів.