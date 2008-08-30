Сесійна зала ВР більше не нагадує Яценюку кабінет географії

Змінено оформлення сесійної зали Верховної Ради України, зокрема, карту, що була розміщена на стіні позаду президії парламенту, замінено на зображення прапора.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК зауважив, що основна мета, яку він ставив під час реконструкції сесійної зали, - це «зміна символів, зміна менталітету і державного підходу».

Спікер зауважив, що після реконструкції зал він став світлішим, і у ньому з’явилась позитивна енергетика, якої, за словами А.ЯЦЕНЮКА, раніше не було.

Голова парламенту сказав, у сесійній залі замінено основну стіну, оскільки «тут було раніше щось на зразок кабінету географії, який поділив державу на дві половини». (Йдеться про стіну за президією, на якій карта України була зображена в двох кольорах – синьому і жовтому – УНІАН).

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що такі символі недоречні, оскільки «знаки і символи мають неймовірний вплив, в тому числі й на людську свідомість». За його словами, 90% членів Регламентного комітету ВР підтримали зміни в реконструкції сесійної зали.

А.ЯЦЕНЮК також повідомив, що ще буде змінено оформлення центрального входу до сесійної зали. За його словами, тут буде розміщено 27 прапорів, які символізуватимуть регіони України, а також міста Київ і Севастополь.

За його словами, також ще не встигли замінити сидіння на місцях народних депутатів України.

Спікер зауважив, що на реконструкцію сесійної зали було передбачено 7 млн. грн., але було витрачено менше половини цієї суми.