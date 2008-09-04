Лідер фракції БЮТ називає ініціативу Терьохіна «емоціями»

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що ініціатива про підвищення прохідного бар’єру є «емоціями» народного депутата Сергія ТЕРЬОХІНА, а не позицією фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

За словами І.КИРИЛЕНКА, йдеться про законодавчу ініціативу народного депутата, «це емоції».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ С.ТЕРЬОХІН вніс на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (щодо прохідного бар’єру). За його словами, даним законопроектом передбачається підвищити прохідний бар’єр на виборах до ВР до 10%.

С.ТЕРЬОХІН зазначив, що у фракції БЮТ «на цю тему триває позитивна дискусія».

За словами депутата, це його "особисте переконання" у необхідності підвищити прохідний бар’єр і створити двопартійну систему. Як пояснив С.ТЕРЬОХІН, «тоді маленькі фракції не будуть перекуповуватися» і не виходитимуть із коаліції.