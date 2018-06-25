Чи заслуговує Тимошенко критики за газові угоди?

На політичні процеси впливає «РосУкрЕнерго»... У Ющенка приступ ревнощів... За те, що уряд Тимошенко фактично спрацював на користь Росії, має відповідати й Президент... Експертні оцінки

Сьогодні Президент та представники його Секретаріату піддали критиці газові домовленості уряду Тимошенко в Москві (дивіться коментарі Віктора Ющенка, Віктора Балоги, Олександра Шлапака). Ми поцікавилися в українських експертів, як вони оцінюють суперечку між Президентом України та урядом з газових питань і чого слід очікувати від укладеного договору між Нафтогазом та Газпромом.

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський вважає, що заяви працівників Секретаріату Президента є «послідовною позицією щодо дискредитації уряду». Він відзначає вплив у політичних процесах компанії «РосУкрЕнерго».

«Коли компанія, яка має 4 столи і 5 комп’ютерів, отримує прибуток приблизно в мільярд доларів, то за такі страшенні гроші можна купити кого завгодно, – відзначає експерт. – Те, що вони купили певних депутатів – це видно з того, як вони захищають інтереси РУЕ».

Погребинський наголошує, що для проведення об’єктивного розслідування слід змінити керівництво Тимчасової слідчої комісії ВР з питань газотранспортної системи.

«Керувати комісією не може Інна Богословська, адже цілком очевидно, що вона грає на боці «РосУкрЕнерго», – вважає політолог. – Потрібно змінити керівництво комісії, щоб її очолила людина, яка не має стосунку до «РосУкрЕнерго», і вже потім розібратися, яка роль у газовій суперечці Президента Ющенка та керівника «Нафтогазу» Дубини.

Водночас керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко переконаний, що на тлі економічної кризи не слід перебільшувати газову суперечку між Ющенком та Тимошенко, оскільки вона мало впливає на електоральні симпатії громадян.

«Цілком логічно, що безпосередньо Президент і прем’єр-міністр поводилися в газовій суперечці доволі стримано, не дозволяючи різких випадів одне проти одного, – сказав політолог. – У майбутньому ситуація не зміниться – різка критика йтиме хіба що від оточень Ющенка і Тимошенко».

«Президентська сторона розуміє, – відзначає Фесенко, – що нічого хорошого війна з Тимошенко Ющенку не приносить, а виграє від цього Віктор Янукович.

«Саме систематична критика на адресу прем’єр-міністра протягом усього минулого року й призвела до такого стрімкого падіння рейтингу Президента», – констатує політолог.

Проте з відновленням роботи Верховної Ради, на думку Фесенка, слід очікувати звинувачень щодо діяльності «РосУкрЕнерго», які голова комісії Інна Богословська намагатиметься непомітно згладити. З боку опозиції ж лунатиме дуже жорстка критика уряду. А комуністи та бютівці, навпаки, критикуватимуть Президента.

Директор PR-групи «Polittech» Тарас Березовець розкритикував сьогоднішні заяви представників Секретаріату Президента про газові домовленості в Москві.

“У Віктора Ющенка знову стався приступ ревнощів до чергової дипломатичної перемоги Тимошенко”, – відзначає експерт.

Березовець заявив, що ніхто інший, як Президент, підняв з 1 грудня 2008 року ціну на газ для населення на 35%, незважаючи на світове падіння цін на нього й те, що це був газ українського видобутку».

Натомість директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв відзначив, що «команда Президента намагалася використати ситуацію з конфліктом для посилення суб’єктності України в переговорах».

«Ми бачимо, що в нових контрактах у Європі ми маємо більш помірковану ціну – від 200 до 300 дол., – заявив політолог. Також це стосується й питання ціни транзиту. Це все було відображено в директивах Президента. Тому зрозуміло, що коли Тимошенко привезла з Росії дивну ціну – 360 дол. на перший квартал – і збереження діючої ставки на транзит, представники Президента дали цьому критичну оцінку».

З другого боку, вважає Єрмолаєв, Ющенко також має відповідати за те, що така ситуація була допущена.

«Чимало радикальних ідей у процесі переговорів належали Президентові, – сказав він. – За чинники, за яких уряд Тимошенко фактично спрацював на користь Росії, частину політичної відповідальності повинен нести й Президент».

Також експерт наголошує, що за таких умов уряду Тимошенко нічого не залишалося, як прийняти умови Газпрому й презентувати їх як власне досягнення. Єрмолаєв відзначає, що «це перший великий контракт у 2009 році, який, попри всі прогнози спеціалістів, підтвердив високу ціну на газ».

Директор Центру політичного маркетингу Василь Стоякін вважає, що заяви Секретаріату обумовлені «тим, що Президент вкотре програв у боротьбі з Тимошенко за статус людини, що здатна побудувати відносини з Росією».

«Ющенко зробив усе можливе, щоб зірвати переговори, – сказав політолог. – Проте Тимошенко привезла з Москви саме те, чого від неї вимагали і що вважали недосяжним – не тільки відновлення транзиту, а й постачання газу до України, причому з прозорою ціною, без корупційного складника.

Проте експерт переконаний, що «навіть якби Тимошенко принесла й зовсім безкоштовний газ, її б усе одно піддали критиці».

Олександр Коляда