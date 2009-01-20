Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає програшем газові домовленості з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Республіки Білорусь Олександром ЛУКАШЕНКОМ у Чернігові.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що ціна на газ для України буде такою, як заявив «Газпром», - 360 доларів за тисячу кубометрів.

Президент висловив здивування з приводу такої ціни, зауваживши, що сьогодні відповідної ціни не можна знайти в Європі. Зокрема він нагадав, що ціна на газ для Німеччини становить 280 доларів.

Більше того, В.ЮЩЕНКО зауважив, що базовою на перший квартал цього року бралась ціна 450 доларів, і від цієї цифри відраховувалась знижка 20%.

Президент висловив думку, що це буде знаковим компонентом, який буде визначати вартість газу і на наступні 10 років.

«Тому я сказав би, що закладення базової ціни у 450 – це явний програш», - сказав він.

Також В.ЮЩЕНКО розкритикував те, що відповідно до домовленостей ціна на транзит газу територією України не зростає пропорційно до ціни на газ. Він вважає, що лібералізація ціни на газ і залишення ціни на транзит на діючому рівні не дозволяють говорити про економіку, тим більше, що 80% ціни транзиту становить ціна газу.

Тому, на його думку, Україна, не підвищивши пропорційно ціну на транзит, втратила ті 20%, які виграла у ціні на газ.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що якщо вірити заявам уряду, що ціна на газ в середньому за рік становитиме 228 дол., то у четвертому кварталі газ має коштувати 132 дол.

«Усім зрозуміло, що такої ціни не буде», - сказав Президент.

Тому, сказав він, експерти здійснили аналіз цих домовленостей і запропонували кроки по мінімізації їх негативних наслідків для економіки України.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ у розмірі 20% зі збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

Як повідомляли сьогодні, 20 січня, в управлінні інформації ВАТ «Газпром», у першому кварталі 2009 року ціна на газ для споживачів України становитиме 360 дол. за тисячу кубометрів. Вона розрахована за загальноприйнятою європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8 і змінюватиметься за формулою щокварталу.

За словами голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА, базова ціна становитиме 450 доларів за 1 тис. кубометрів газу.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що ціна газу на кордоні РФ з Україною в 2009 році становитиме 228,8 доларів за тисячу кубометрів, а вартість технологічного газу для України становитиме 153,9 доларів за тисячу кубометрів.