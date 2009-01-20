Шлапак побачив у газовому контракті 450 доларів на 10 років вперед

Підписані договори НАК «Нафтогаз України» з ВАТ «Газпром» на постачання і транзит газу на період з 2009 по 2019 рік не повністю відповідають директивам Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Про це сказав перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, зокрема, в директивах був передбачений поетапний трирічний перехід на ринкові ціни на газ і відповідний поетапний перехід на ринкові тарифи на транзит і зберігання газу в ПСГ.

«Я вважаю, що в цій частині директиви, безперечно, не виконані», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також відзначив, що в підписаних угодах викликає дуже велике питання базова ціна – 450 дол. за тисячу кубометрів. «450 доларів є абсолютно неправильною (ціною) на кордоні Росія-Україна», - додав перший заступник глави Секретаріату Президента.

При цьому він як приклад назвав ціни на кордоні Україна-Угорщина – 403 долари і Німеччина-Чехія – 385 доларів без урахування транзитного ключа. «Як порахована ця цифра, мені складно сказати, і йдеться про те, що цифра 450 доларів зафіксована на 10 років», - відзначив О.ШЛАПАК.

За його словами, якби розрахунки велись у зворотному шляху, тобто бралася ціна на кордоні Німеччина-Чехія, то у нас була б ціна 202 долари за тисячу кубометрів. «Чому Україна одержала із старту ціну, яка є гіршою, ніж у більшості країн Європи?. У директивах питання стояло – симетричність принципів ціни і ставки транзиту. Ціна транзиту залишена без змін», - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ у розмірі 20% зі збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

В управлінні інформації ВАТ «Газпром» повідомили, що в I кварталі 2009 року ціна на газ для споживачів України становитиме 360 дол. за тис. куб. м. Вона розрахована за загальноприйнятою європейською формулою ціни із знижуючим коефіцієнтом 0,8 і змінюватиметься за формулою щокварталу.