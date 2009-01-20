Балога каже, що Тимошенко «взули» у черевики, більші на кілька розмірів

Домовленості щодо постачання російського газу, досягнуті прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і її російським колегою Володимиром ПУТІНИМ, викликають багато запитань і застережень як внаслідок характеру двосторонніх переговорів, так і через непрозорість ухвалених рішень.

Так глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА прокоментував підписання у понеділок угоди між «Нафтогазом України» і «Газпромом» та оголошені засади українсько-російської співпраці у газовій сфері, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Насамперед В.БАЛОГА звернув увагу, що в Москві так і не була названа конкретна вартість російського палива, яке імпортуватиметься в нашу країну. Натомість був оголошений дуже приблизний ціновий коридор, що не дає змоги точно визначити, яким буде навантаження вартості газу на вітчизняну економіку та житлово-комунальну галузь. Тому не виключено, що вже в лютому промислові підприємства і населення побачать у платіжках за використаний газ значно вищі цифри до сплати. Як наслідок, зменшиться кількість споживачів, які зможуть розрахуватися за дорогі енергоносії, що призведе до миттєвого зростання боргів на внутрішньому газовому ринку.

Керівник президентського Секретаріату назвав факт приховування ціни на імпортний російський газ підставою для підозр у корупції. Адже так звані середньоєвропейські ціни, з яких виходили московські переговірники, - це досить умовна величина, яка не може використовуватися як основа розрахунку конкретної вартості палива, тим більше при підписанні договору.

«Два дні на обрахунок точної вартості газу для України, які попросила Ю.ТИМОШЕНКО, дають їй простір для вільних імпровізацій з формулою ціни. Складається враження, що уряд спочатку купив завеликі черевики, а вже потім думатиме, як ходити у більшому на кілька розмірів взутті».

В.БАЛОГА назвав неприйнятним визначення вартості російського газу для українських споживачів від ціни у 450 доларів за тисячу кубометрів, яку останній місяць нав`язує Москва. Якщо уряд виходитиме саме з цієї цифри, тоді Україна може одержувати паливо щонайменше за 360 доларів. Однак зовсім недавно, 1 січня цього року прем`єр-міністр у спільній із Президентом заяві визнала економічно обґрунтованою ціну в 201 долар за тисячу кубометрів, відзначає В.БАЛОГА. У різниці між цими цифрами, на думку глави Секретаріату, і може критися корупційна складова українсько-російських газових угод.

«Ключові держави Європейського Союзу - Німеччина, Австрія, Словаччина - нині купують газ по ціні, меншій за 300 доларів за тисячу кубів. У цей же час Україна змушена імпортувати паливо за значно більшу ціну. Може, географія змінилася і відучора наша країна вже в ЄС?", - запитує глава СП.

Отже, заяви Ю.ТИМОШЕНКО про 20-відстокову знижку на російський газ і відсутність посередників у поставках "можна вважати гримом, яким ретушується інша економіка досягнутих у Москві домовленостей", відзначає В.БАЛОГА. Справжній зміст підписаних контрактів стане зрозумілим уже в лютому-березні, коли споживачі одержать газ не в телевізорі за «дуже вигідну ціну», а в своїх трубах і котельнях. "Тоді Ю.ТИМОШЕНКО одержить дуже багато запитань, от лише навряд чи дасть на них зрозумілі відповіді. Виглядають цілком вірогідними прогнози експертів про те, що ціна газових «перемог» прем`єра виявиться надто високою для України».

З огляду на імовірні економічні ризики В.БАЛОГА підкреслив важливість забезпечення балансу бюджету «Нафтогазу України», оскільки в Кабміну може знову виникнути спокуса компенсувати втрати за спожитий газ саме за рахунок НАК, як це було минулого року. Глава Секретаріату застерігає проти будь-яких дій, здатних поставити «Нафтогаз» на межу штучного банкрутства. Він висловився за необхідність обговорення фінансового становища НАК на одному з найближчих засідань Ради національної безпеки і оборони.

За словами керівника президентського Секретаріату, його критичні оцінки змісту українсько-російських газових домовленостей слід сприймати виключно в площині їх наслідків для економіки, без політичної складової. Адже саме уряд повністю відповідальний за стан вітчизняної економіки, тоді як підписані угоди здатні негативно позначитися на економічній і енергетичній безпеці України.

«Звісно, прем`єр-міністр вкотре заявить про безпідставні випади на свою адресу з боку глави Секретаріату Президента. Вона вже не вперше нервово реагує на обґрунтовану критику. Проте вже скоро реалії підтвердять справедливість моїх слів. Просто Ю.ТИМОШЕНКО в Москві варто було домовлятися про забезпечення інтересів України, а не про власні політичні переваги», - наголосив В.БАЛОГА.