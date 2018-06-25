Хто винен у нових тарифах від Черновецького?

“Погану новину” про збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги мер повідомив журналістам наприкінці минулого тижня. “Кабінет Міністрів випустив постанову ще 2005 року під №560, підписану красивою і шанованою жінкою… Вона цим розпорядженням зобов`язалавсі мерії міст збільшити тарифи на житлово-комунальні послуги, у тому числі моїм бабусям, у три рази”, – заявив Черновецький. І вже сьогодні оприлюднив своє розпорядженняпро поетапне підвищення цін на послуги ЖКГ. Відтепер киянам доведеться платити у 1,5–3 рази більше, незважаючи на мораторій на підвищення тарифів, прийнятий наприкінці грудня 2008 року. “Улюблених бабусь” і малозабезпечених, як запевнив мер, нововведення не торкнеться.

Іншою неприємною новиною від Черновецького стало суттєве підвищення вартості проїзних. Саме такою стала реакція мера на вимогу Антимонопольного комітету про зниження тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті. Якщо минулого тижня поїздка в метро коштувала 2 грн., а річний проїзний – 365 грн., то сьогодні проїхатися в підземці можна за 1,7 грн., а от за проїзний уже доведеться викласти 910 грн.

Наскільки правомірні рішення Черновецького і чи має він право апелювати до урядових постанов чотирирічної давності, УНІАН запитав у столичних експертів.

Тетяна Мелехова, заступник голови фракції БЮТ у Київраді

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ УРЯДОВОЇ ПОСТАНОВИ І В ОЧІ НЕ БАЧИВ

Бажання Черновецького щось робити виникає через дірку в бюджеті. Він не розрахувався з Київводоканалом і Київенерго по різниці в тарифах за минулий рік. Сесія Київради проголосувала за відшкодування, а він досі не перерахував кошти.

Леонід Михайлович посилається на постанову Кабінету міністрів №560. Посилатися можна на все що завгодно, тільки спочатку треба почитати, що міститься в тій чи іншій постанові. Там мова йде про дві речі: як розраховувати тариф, а друге – типовий договір на укладання угоди між тим, хто постачає комунальні послуги, і споживачем. Усе. Про збільшення тарифів у постанові №560 зовсім не йдеться. Це свідчить про те, що Леонід Михайлович її навіть в очі не бачив.

Що стосується підвищення вартості проїзних квитків. АМКУ примусив міську владу знизити тариф до 1,5-1,7 грн. І Леонід Михайлович одноосібно підвищує вартість проїзних квитків. Він добре розуміє, що якщо винести це питання на сесію – ми цього не підтримаємо.

Якщо хтось оскаржуватиме рішення мера, – це якраз добре підґрунтя для адвокатів.

Дмитро Андрієвський, Блок Кличка у Київраді:

ІДЕЯ “БАГАТІ ПЛАТЯТЬ ЗА БІДНИХ” СУПЕРЕЧИТЬ КОНСТИТУЦІЇ

На сьогодні Київська адміністрація видала розпорядження №97, і воно не встановлює тарифи на жодну з послуг, перелічених у постанові Кабміну №560. Є інтегральний тариф з утримання будинків і прибудинкових територій, але не розписано, яку собівартість має та чи інша послуга. Отже, ми знову маємо справу з дуже непрозорим принципом формування тарифів. Зовсім незрозуміло, яким чином утримуватимуться на низькому рівні тарифи для так званих малозабезпечених, котрі стоять на обліку в районних адміністраціях. По-перше, є велике питання, що там за списки, наскільки вони актуальні і якими чином оновлюються. По-друге, на сьогодні жодного контрольного показника до бюджету міста не закладено. Незрозуміло, яким чином усе відшкодовуватиметься. Це нагадує ситуацію, коли на вимогу опозиції, на вимогу Кабміну були зменшені тарифи на транспорт, але фактично люди сьогодні продовжують їздити за проїзними, які були придбані ще за старими цінами.

Рішення щодо підвищення комунальних тарифів необґрунтоване. Ми зараз ретельно його вивчаємо. Уже люди звертаються зі скаргами, ми їх аналізуватимемо й найближчим часом подаватимемо до суду щодо правомірності встановлення тарифів на тому рівні, який зазначений у розпорядженні КМДА.

Ідея “багаті платять за бідних” суперечить Конституції України, яка чітко забороняє поділ за будь-якою ознакою, включаючи місце проживання чи фінансовий стан. Хоча в принципі ідея непогана: в умовах кризи перекласти частину витрат на людей, які більш захищені, більш заможні. Але яким чином це відбуватиметься? Як на мене, це просто піар – щоб прикрити збільшення тарифів для всього населення Києва. Усі кияни набагато більше сплачуватимуть за комунальні послуги, і оця баєчка Черновецького, що знайдуться багаті кияни, котрі прийдуть і заплатять, – нереальна.

Щодо збільшення вартості проїзних квитків – це повністю незаконне рішення. Це самодіяльність КП “Київметрополітен” і “Київпастранс”. Треба, щоб цим питанням уважно зайнялася і Рахункова палата, і КРУ, і правоохоронні органи.

Пан Черновецький під тиском опозиційних фракцій БЮТ, Блоку Кличка, Блоку Литвина, під тиском АМК і Кабміну все ж таки трішки зменшив вартість проїзду в комунальному транспорті. Але цього недостатньо. Наша чітка позиція – ми вимагатимемо значного зменшення навантаження на киян. І головне – пропонуватимемо закласти відповідні показники компенсацій у міський бюджет.

Олександр Барабаш, юрист:

МЕР НАМАГАЄТЬСЯ РОЗПОРОШИТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВОЄ РІШЕННЯ

Є постанова Кабміну, яка розподіляє повноваження органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з регулювання цін і тарифів на певні групи товарів і послуг. Якщо питання тарифів на комунальні послуги відносяться до компетенції місцевої влади, то вони можуть робити в цьому відношенні все, що вважають за потрібне, і затверджувати відповідними чином. Тарифи на електроенергію встановлює НКРЕ, на транспортні послуги – міська рада. І на те нема ради.

Якщо постанова Кабінету міністрів не скасована у встановленому порядку, вона, звичайно, діє. Вона може діяти й 30 років. Повноваження встановлювати тарифи на ЖКГ у відповідності до Закону “Про ціни і ціноутворення” передано до повноважень відповідних органів місцевого самоврядування, зокрема Київської міської ради. Черновецький у будь-який момент впродовж чотирьох років міг змінити тарифи. Але коли він встановлює тариф нижчий від собівартості, то повинен подбати про те, як компенсувати різницю.

Те саме стосується підвищення вартості проїзних. З точки зору права, якщо це питання віднесено до компетенції місцевих органів влади і зокрема КМДА, то вони можуть робити те, що вважають за доцільне. Законом якісь межі не встановленні. А ось правильне це рішення чи неправильне, оцінять кияни під час виборів.

Як казав Карнегі, у кожному вчинку людини є два мотиви: один – як він красиво виглядає, інший – справжній. Зараз політики при ухваленні популярних рішень використовують мотиви, завдяки яким вони красиво виглядають, начебто підвищити тарифи Черновецького зобов’язав Кабмін. Це просто намагання розпорошити відповідальність за своє рішення.

Опитувала Анна Ященко