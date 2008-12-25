Київрада запровадила мораторій на підвищення тарифів у ЖКГ

Київрада запровадила мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до її розпорядження про скасування цього мораторію.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 101 депутат Київради.

Згідно з прийнятим рішенням, Київська міська держадміністрація має негайно подати на розгляд сесії Київради проект рішення про підтвердження або скасування мораторію на підвищення цін на ЖКП для населення, якщо органи держуправління приймають рішення про підвищення вартості електроенергії та природного газу.

Також КМДА доручено при формуванні бюджету столиці на наступний рік передбачити стовідсоткову компенсацію різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги за 2007-2008 роки та стовідсоткову компенсацію на 2009 рік.

Виплати різниці за 2007-2008 роки доручено здійснити упродовж першого кварталу 2009 року, а різницю за 2009 рік проводити упродовж десяти банківських днів з дати оформлення відповідних документів. При цьому зазначено, що оформлення документів на виплату різниці за ЖКП здійснювати не пізніше 25 числа місяця, що йде за звітним.

Стопроцентне відшкодування різниці в тарифах буде здійснюватися для підприємств, що надають житлово-комунальні послуги для всіх форм власності, в тому числі для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

В рішенні також зазначено, що у програмі соціально-економічного та культурного розвитку Києва на наступний рік обов’язково має бути передбачене фінансування програм капітального будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів мереж і споруд, водопровідних і каналізаційних системи у сумі 660,5 млн. грн.; теплових мереж і теплопунктів – 179,4 млн. грн.; газових мереж і споруд – 32,2 млн. грн.

Рішення прийняте з поправками стосовно спільної відповідальності з Кабінетом Міністрів і Верховною Радою щодо забезпечення реалізації введення мораторію. Зокрема, рішення матиме дію, якщо в держбюджеті буде передбачено цільову субвенцію в бюджет столиці на погашення різниці в тарифах; якщо уряд не прийматиме рішення про підвищення цін на енергоносії, а також якщо НАК «Нафтогаз України» гарантуватиме постачання газу підприємствам, які забезпечують теплопостачання будинків киян.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Антимонопольний комітет ухвалив рішення про порушення справи щодо Київської міської державної адміністрації за ознаками антиконкурентних дій при встановленні тарифів на водопостачання, теплозабезпечення і водовідведення для підприємців.

Як зазначив в.о. голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО, КМДА при встановленні тарифів порушила основні принципи – доступність, прозорість, проведення громадських слухань і економічну обгрунтованість тарифів. При цьому рішення КМДА було обнародуване на її офіційному сайті за сім днів до набуття чинності.

У свою чергу, присутній на слуханнях АМК київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що тарифи на воду і тепло є правильними і справедливими. За його словами, КМДА збільшуватиме список тих підприємств, які є надприбутковими і «за якими плаче антимонопольне законодавство». Також КМДА має намір мінімізувати витрати на комунальні послуги для тих підприємств, які звертатимуться до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Нагадаємо, 30 жовтня КМДА видала розпорядження №1487, 1488, 1489, про підвищення з 1 грудня 2008 року тарифів на теплову енергію, постачання холодної води і водовідведення в 3-10 разів для 4-х категорій юридичних осіб.

20 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ "Про скасування рішень голови Київської міської державної адміністрації" (від 30 жовтня), якими підвищено тарифи на житлово-комунальні послуги, наприклад, для комерційних структур в 5-10 разів.

Після цього КМДА видала нове розпорядження про підвищення тарифів на комунальні послуги для юридичних осіб столиці. Розпорядженням від 27 листопада 2008 р. Визнано такими, що втратили чинність, відповідні розпорядження від 30 жовтня ц.р.

Відповідно до нових рішень столичної влади, тарифи мають підвищитися максимум до 9,5 разів, а не до 10 разів, як передбачалося раніше. Крім того, затверджено новий склад груп споживачів, зокрема, з групи, для якої планувалося найбільше підвищення вартості послуг, виключено Секретаріат Президента, Кабінет міністрів, Верховна Рада, столична мерія і міністерства. Водночас незмінною залишається дата введення нових тарифів - 1 грудня ц.р.

24 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував розпорядження голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від 27 листопада 2008 року щодо підвищення тарифів на комунальні послуги для юридичних осіб.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.