Нові тарифи на ЖКГ: Черновецький запевняє, що платитиме у 5 разів більше

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні планує підписати розпорядження про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

«А зараз супер-новина: у найближчі години я підпишу дуже важливе розпорядження про тарифи про житлово-комунальні послуги в Києві», - сказав мер.

Водночас, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він має для преси «погану новину».

«Вона полягає у тому, що Кабінет Міністрів України випустив постанову ще 2005 року під №560, підписане красивою і шанованою жінкою… Вона цим розпорядженням зобов`язала всі мерії міст збільшити тарифи на житлово-комунальні послуги, у тому числі моїм бабусям, у три рази», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він не згоден з необхідністю підвищення тарифів для його «улюблених бабусь».

«Запевняю вас, ніщо не перешкодить мені реалізувати мою програму «Багатий платить за бідного», - наголосив мер Києва, додавши: «Ми збільшимо тарифи для таких, у тому числі, як я і мої помічники – усі не бідні люди – щонайменше в 5 разів. Я так думаю».

Разом з цим він пообіцяв, що малозабезпечені люди не відчують підвищення тарифів на комунальні послуги.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пояснив, що для мешканців близько 500 будинків тарифи буде підвищено в 5 разів. Разом з тим бідні «від сьогодні почнуть отримувати мої листи про те, що їх звільнять від оплати». Всі, хто не отримає такі листи від мера, зможе подзвонити в службу 051 і вирішити цю проблему в індивідуальному порядку, зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у січні на веб-порталі столичної влади було оприлюднено проекти розпоряджень, згідно з якими пропонувалося підвищити тарифи для населення на опалення на 29%, холодне водопостачання - на 70% і гаряче водопостачання - на 60%.

Довідка УНІАН. Тарифи на житлово-комунальні послуги в столиці для населення міська влада переглянула наприкінці 2006 і на початку 2007 р.

На сесії 25 грудня 2008 р. Київрада прийняла мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до моменту ухвалення окремого свого рішення щодо його скасування.

Торік мерія Києва розробила диференційовані тарифи за житло для кожного будинку, згідно з якими квартплата зросте щонайменше в 1,5 разу, щонайбільше – в 5,1 раза.