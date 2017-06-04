Порошенко привітав прем’єра Мальти з перемогою на парламентських виборах

Президент України Петро Порошенко привітав прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската з перемогою на парламентських виборах.

«Щирі поздоровлення Прем'єр-міністру Мальти Джозефу Мускату! Впевнена перемога європейського політика та друга України!», - написав Порошенко у Twitter.

Щирі поздоровлення Прем'єр-міністру Мальти Джозефу Мускату @JosephMuscat_JM! Впевнена перемога європейського політика та друга України! — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июня 2017 г.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, сьогодні Мускат заявив про перемогу на дострокових парламентських виборах, призначених через обвинувачення на його адресу у корупції.

Мальта наразі головує в ЄС.