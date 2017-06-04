Порошенко привітав прем’єра Мальти з перемогою на парламентських виборах
18:47, 04 червня 2017Політика
432 0
Мальта наразі головує в ЄС.
Порошенко привітав Муската / фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко привітав прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската з перемогою на парламентських виборах.
«Щирі поздоровлення Прем'єр-міністру Мальти Джозефу Мускату! Впевнена перемога європейського політика та друга України!», - написав Порошенко у Twitter.
Щирі поздоровлення Прем'єр-міністру Мальти Джозефу Мускату @JosephMuscat_JM! Впевнена перемога європейського політика та друга України!— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июня 2017 г.
Як повідомляють іноземні ЗМІ, сьогодні Мускат заявив про перемогу на дострокових парламентських виборах, призначених через обвинувачення на його адресу у корупції.
Мальта наразі головує в ЄС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter