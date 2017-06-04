Порошенко привітав прем’єра Мальти з перемогою на парламентських виборах

18:47, 04 червня 2017
Політика
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Мальта наразі головує в ЄС.

/ фото president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко привітав прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската з перемогою на парламентських виборах.

«Щирі поздоровлення Прем'єр-міністру Мальти Джозефу Мускату! Впевнена перемога європейського політика та друга України!», - написав Порошенко у Twitter.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, сьогодні Мускат заявив про перемогу на дострокових парламентських виборах, призначених через обвинувачення на його адресу у корупції.

Мальта наразі головує в ЄС.

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Теги: #вибори на Мальті