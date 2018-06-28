Вибори в Тернополі: і що це все означає?

У Тернополі пройшли скандальні вибори в обласну раду.Тривідсотковий бар’єр долають Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Єдиний центр, Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Блок Української народної партії, Народний союз “Наша Україна” та Блок Литвина. Про які тенденції суспільних настроїв свідчать результати виборів у Тернопільській області? Чи є ці вибори легітимними? Про це ми запитали політиків та експертів.

Олег Тягнибок, голова ВО «Свобода»:

МІФ ПРО ВІЧНУ НЕПОХИТНІСТЬ НИНІШНІХ ПОЛІТСИЛ РОЗВІЯНО

Перемога “Свободи” в Тернополі засвідчила спроможність націоналістів потрапити до Верховної Ради.

Передвиборчий процес був надзвичайно складний. Це було певне випробування для України і для українців. Його можна оцінювати як певний перелом, перехід від однієї політичної владної епохи до іншої.

Час неідеологічних кольорових мегаблоків з фантиків, гігапартій починає відходити. Але вони так просто не здаються. Вони зубами тримаються за владу, тому й виборчі перегони були настільки скандальними. І я не можу сказати, що все це вже завершується. Очікується, напевно, якесь опротестування, якісь подальші намагання зірвати процес формування представницької влади в Тернопільській області й дискредитації переможців.

Гадаю, основну роль відіграли самі виборці – люди, які, незважаючи на величезне розчарування, домоглися захисту своїх демократичних базових прав. Народ висловив свій протест. Надалі очікується складна процедура захисту результатів цих виборів.

Чесно скажу, що не зовсім задоволений результатом. Ми очікували кращого.

Окрім цього, є певною несподіванкою результати наших опонентів. З Партією регіонів ми не співпрацюватимемо – це виключено. Власне, мене найбільше здивував саме їхній результат, хоча певною мірою це передбачалося через загальне розчарування та гризню “помаранчевих” і “білосердешних” між собою.

З іншого боку – північ Тернопільської області, де навколо Почаївської лаври панує Московський патріархат, завжди був “червоним поясом”, що прогнозовано підтримав Партію регіонів.

Зараз ми зацікавлені в якнайшвидшому початку роботи Тернопільської обласної ради. Необхідно формувати керівні органи й терміново приступати до затвердження програм соціально-економічного розвитку та бюджету на 2009 рік.

Ми чітко усвідомлюємо, що за 1,5 року буде дуже складно щось кардинально зробити, але ґрунт для подальших змін соціально-економічного становища області ми обов’язково підготуємо.

Складність ще полягає в тому, що, можливо, за декілька місяців відбудуться ще й парламентські вибори.

На цих виборах ми остаточно зламали міф останніх років про непрохідність націоналістів і “Свободи”. Це була основна позиція, якою нам дорікали і яку використовували наші опоненти. Результати виборів зламають наявні стереотипи, і наш рейтинг піде вгору по всій Україні. Оскільки ті, хто утримувався голосувати за нас через можливість зарахування голосів комусь іншому, напевно, уже втратили такі побоювання. Також тернопільські вибори розвіяли міф про те, що нинішні політичні сили навічно залишатимуться при владі.

Політична мапа України нині почне серйозно змінюватися.

Звинувачення “Свободи” в антисемітизмі й русофобстві – інсинуації з метою сформувати в особі українських націоналістів образ ворога. Я пояснював тернополянам, щоб вони не піддавалися на всілякі провокації.

Можу чітко зафіксувати нашу позицію: ми не виступаємо і не виступали проти представників національних меншин, які проживають в Україні. Ми виступаємо лише за захист прав національної більшості, тобто українців, і хочемо, щоб усі з повагою ставилися до нас.

Василь Кисельов, народний депутат (ПР):

ПР МАЄ ЗАВДЯЧУВАТИ “СВОБОДІ”

Ми виступали не проти виборів, а за їх законність. Ми як законослухняні громадяни, коли бачали порушення виборчого законодавства, не могли не зреагувати. Коли постало питання щодо скасування виборів, ми проголосували за це. Проте, коли суд зобов’язав провести їх, ми їх повністю підтримали.

Тож оскаржувати в суді нічого не будемо.

Чи задоволені ми результатами? Це ж не південний схід України, де електоральне поле вважається нашим, це Західна Україна – дякувати Богу, що ми й стільки взяли. Проте розраховували на дещо більше – на 12%. Проте, гадаю, з бонусами стільки й буде.

Партія регіонів готова співробітничати з усіма, хто не сповідуватиме суто націоналістичні стремління, а працюватиме на зупинення економічної кризи. Ось наше гасло.

Неправильно вважати, що ми поліпшили свій результат завдяки тому, що помаранчеві вкотре пересварилися. Ні, помаранчеві сьогодні взяли те, що мали взяти, а ми взяли те, що в нас украли на минулих виборах. Я можу про це говорити як людина, що займалася виборами в Західній Україні.

Цього разу та сама «Свобода», дякувати Богові, жорстко стояла на тому, аби не застосовувався адмінресурс. Таким чином сприяла й нам.

Андрій Шкіль, народний депутат (БЮТ):

ЯК ОСКАРЖУВАТИ ДІЇ АВСТРІЙСЬКОГО ҐВАЛТІВНИКА?

Я не вважаю, що в Тернополі відбулися вибори, тому не оцінюватиму їхній результат. Це не вибори, це щось інше.

Про яке волевиявлення може йтися, коли в місті Тернополі явка виборців становила 12%. Це про щось та каже... Тобто те, що відбувалося вчора в Тернополі, ідентифікувати важко. Ці вибори відбувалися всупереч рішенню Верховної Ради.

Звісно, Партія регіонів на третьому місці, бо це союзники ЄЦ. Янукович – Ющенко – це єдиний блок.

Ми не оскаржуватимемо результати, бо, ще раз наголошую, це були не вибори. Оскаржувати результати цих так званих виборів – все одно, що оскаржувати дії відомого австрійського ґвалтівника.

Гадаю, найвищий законодавчий орган з цього приводу дасть свою оцінку. Верховна Рада має сказати, що Конституція вже змінена, ВР не прийматиме рішення про вибори Президента, його прийматиме, скажімо, Бердичівський суд... Хай дарує Бердичів...

Розумієте, це знущання над єством закону. Не буде ніякої облради, не буде ніякого бюджету.

Виборами тільки дуже цинічні люди можуть назвати те, що відбувалося в Тернополі.

Олександр Волков, екс-депутат:

НЕ ВІРЮ В ТАКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

Гадаю, результати виборів не відповідають дійсності. Переконаний, що насправді переміг БЮТ. І саме тут для Юлії Володимирівни є сигнал, тобто сьогодні вже можна підганяти той результат, який комусь потрібен.

Над цим їй треба замислитися. Вона повинна врахувати, що те саме з нею можуть зробити й на президентських виборах. Сьогодні все складається не на її користь.

На тернопільських виборах адмінресурс відпрацював повною мірою. Ну не вірю я в те, що Партія регіонів у Тернопільській області могла взяти 10%!

Знаю, що Тягнибок має великий відсоток довіри, але те, що відбулося, не відповідає дійсності.

Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології:

МИ ПОБАЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТ РОЗЧАРУВАННЯ В ЮЩЕНКУ Й ТИМОШЕНКО

Це справді неприємно... Це наслідок якоїсь авантюри БЮТ, яку він вирішив провести.

Сьогодні є підстави говорити, що в нас з’явилося підґрунтя для зростання радикальних настроїв суспільства.

До речі, цієї великої перемоги націоналізму могло й не бути, якби до цього нормально підготувалися націонал-демократичні сили, які завжди мали перевагу в Тернопільській області.

Гадаю, якби Яценюк брав участь у цих виборах, то не було б такої жахливої картини.

Перемогу «Свободи» на Сході, на жаль, сприймуть як сигнал для себе. Також це може позначитися й на загальнонаціональному рівні. Проте, як на мене, це не трагедія для нашого суспільства, бо наша політична культура така, що виключає радикальні політичні настрої.

«Свобода» може себе ще проявити в тих областях, де є радикальне несприйняття тих політичних сил, яких запідозрюють у співпраці з Росією. Проте, гадаю, у Львівській області такого тріумфу не буде, бо це все-таки культурно більш розвинена область, ніж Тернопілля.

Тимошенко сьогодні стала жертвою інформації про те, що вона начебто співпрацює з Росією.

Тернопільські вибори – це наслідок розчарування в Ющенку й Тимошенко. Люди не хотіли підтримувати екстремістів, вони просто показали Ющенкові й Тимошенко, що вони здатні змінювати ситуацію.

Тетяна Монтян, адвокат:

БЮТ УПАВ НИЖЧЕ ПЛІНТУСА

Вважаю, тернопільські вибори можна визнати легітимними, і суди підтвердили їхню легітимність. А те, що зробила Верховна Рада, не вкладається ні в який здоровий глузд. Людей, котрі голосували за скасування постанови ВР про призначення цих виборів, треба судити за брутальне ґвалтування Конституції. Просто Юлі Тимошенко захотілося скасувати місцеві вибори.

Немає більшого зла, ніж зазіхання на право місцевої територіальної громади обирати свій представницький орган влади. Те, що вони хотіли зробити, – безприкладний цинізм і “безпредєл”.

Я дуже рада, що суди відновили справедливість і дозволили провести ці вибори.

БЮТ хоче оскаржувати результати виборів. Тож прапор їм у руки і вітер у спітнілу спину. Навіть якщо вони куплять якийсь суд, – це їм нічим не допоможе в глобальному плані, бо 8% на Тернопільщині – їхній реальний рейтинг.

Нехай вони тепер махають своїми крилами, тріпочуть своїми серцями, роблять усе, що заманеться, але вже вся Україна побачила, що БЮТ упав нижче плінтуса навіть на Тернопільщині. Якщо вони тепер програють Партії регіонів та іншим, то що можна казати про всю Україну?

Чи може працювати Тернопільська облрада в той час, коли БЮТ оскаржуватиме результати виборів? Якщо вони оскаржуватимуть, тоді, звісно, це зупинить ТВК у визначенні переможців, у реєстрації депутатів. Але для мене залишається загадкою – яким чином вони проситимуть забезпечити свій позов.

Узагалі не знаю, чим БЮТ може мотивуватися. Гадаю, що в головах у них зараз тирса, вони, бідолашні, ніяк не можуть очухатися від цієї приголомшливої поразки.

Опитувала Ксеня Лесів