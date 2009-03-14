Львівський суд зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради

Львівський апеляційний суд зобов’язав Тернопільську територіальну виборчу комісію провести позачергові вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, щойно у Львівському апеляційному суді завершилося засідання, на якому розглядалася скарга БЮТ на рішення окружного адміністративного суду Тернопільської області про поновлення виборів.

За словами керівника юридичного управління ВО “Свобода”, депутата Львівської облради Олега МАХНІЦЬКОГО, який був присутній на судовому засіданні, суд ухвалив постанову, якою залишив в силі постанову окружного адмінсуду Тернопільської області від 11 березня 2009 року “Про визнання протиправним скасування рішення Тернопільської ТВК про припинення виборчого процесу” і зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

“У мотиваційній частині сьогоднішнього рішення Львівського суду було зазначено, що рішення Тернопільської ТВК про припинення виборів було протиправним і не відповідало Конституції України. Своїм рішення суд зобов’язав ТВК провести позачергові вибори до облради 15 березня 2009 року”, – зазначив О.МАХНІЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради, призначених на 15 березня.

ВО «Свобода» оскаржила це рішення, і 11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

У свою чергу БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради.

Тим часом, як заявила журналістам голова обласної Територіальної виборчої комісії Наталія ЧУЙКО, Тернопільщина повністю готова до проведення виборів 15 березня.

За її словами, усі райони забезпечені бюлетенями, дільниці - усім необхідним, станом на сьогодні уже мають бути роздані запрошення мешканцям області із повідомленням, де розташована їхня дільниця для голосування.