Що думають експерти про результати тернопільських виборів

Політологи вважають закономірними результати виборів до Тернопільської обласної ради.

15 березня відбулися вибори до Тернопільської обласної ради. За даними голосування на 98% виборчих дільниць, до Тернопільської обласної ради проходять 7 політичних партій. За попередніми даними Комітету виборців України, на цих виборах ВО «Свобода» здобула 35% голосів виборців, партія «Єдиний центр» - 14%, Партія регіонів - 10%, БЮТ - 8%, Українська народна партія - 8%, «Народний Союз Наша Україна» - 5% та Блок Литвина - 4%.

Центр політичного консалтингу звернувся до експертів та політологів з проханням прокоментувати результати виборів та дати оцінку політичним наслідкам голосування.

Президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ вважає, що "результати виборів до Тернопільської облради багато в чому закономірні, а багато в чому парадоксальні. На мій погляд, є дуже закономірним результат партії «Свобода». В умовах системної економічної та політичної кризи, як правило, збільшується підтримка радикальних організацій, в тому числі праворадикального толку. До того ж «Свобода» грала на своєму політичному майданчику, на своєму електоральному полі. Дуже закономірним є і результат БЮТ, який за день до виборів заявив, що він не буде брати участь у виборах, однак не домігся юридичної чистоти експерименту".

З іншого боку, експерта "дуже насторожує результат Партії регіонів і "Єдиного центру". За даними майже всіх соціологічних служб, які проводили дослідження у Тернопільській області напередодні виборів, ЄЦ гарантували проходження до Тернопільської облради, тобто там рейтинг був десь на рівні 3%, а ПР мала десь 2%. Тому такі результати викликають здивування і іронію, бо треба розбиратись, чи там була фальсифікація, чи масове використання адміністративного ресурсу, чи є якісь проблеми з соціологічними службами".

І.ЖДАНОВ думає, що результати виборів будуть оскаржувати в судовому порядку, також в парламенті може бути створена тимчасова слідча комісія з приводу ситуації довкола виборів до Тернопільської облради. "Які ж будуть кінцеві наслідки, важко прогнозувати", - сказав він.

Директор Центру «Третій сектор» Андрій ЗОЛОТАРЬОВ вважає, що «по-перше, у БЮТ трапилось запаморочення від успіхів і вони, намагаючись всіляко вдало увійти в президентську кампанію, допустили цілу низку стратегічних помилок, тому результат тернопільських виборів для БЮТ – це результат нехтування стратегією на догоду тактичним намірам або хвилинним інтересам".

По-друге, вважає експерт, "це дзвіночок для існуючого політикуму та провідних політичних партій, який каже, що дуже великий відсоток незадоволених провідними політичними акторами в Україні. По-третє, це такий локальний успіх ПР, яка набрала 9% в регіоні, де взагалі вважалось, що 3% для них це межа. По-четверте, це урок для технологів, що результат цих виборів та перебіг подій показують, що багато з тих, хто працюватиме на майбутніх президентських і парламентських виборах, готуються до війни, а ніхто не усвідомлює, що грошей в країні стало в рази менше і те, що на майбутніх виборах треба знайти адекватний новим економічним умовам набір засобів та інструментів, методів".

На думку А.ЗОЛОТАРЬОВА, треба згадати, як проводились вибори у 2000-2002 роках, і "той, хто краще це зробить, буде безумовно більш адекватний ситуації, ніж ті, хто буде намагатись проводити вибори так, як вони проходили в країні в 2004-2007 роках". За словами експерта, в останні роки ефективно на вибори йшло не більше 30-40% коштів, а решта йшла до кишень політтехногів, штабістів, перших осіб тощо. Тому, за словами політолога, тернопільські вибори – це свого роду праймеріз, як це було у 2004 році у Мукачево перед великими президентськими перегонами.

Щодо наслідків, то А.ЗОЛОТАРЬОВ прогнозує дуже великий «розбір польотів» з місцевими функціонерами БЮТ, які доволі часто псують рейтинг блоку і Юлії ТИМОШЕНКО особисто більше, ніж будь-які особисті вороги. "Іншим наслідком цих виборів є свого роду дзвіночок, що президентські вибори 2010 року також можуть бути виграні у судах, і я прогнозую, що будуть дуже поширені юридичні технології, адже достатньо згадати про намагання юридично відмінити ці вибори, а це ще не крапка".

"Але політичний наслідок ми всі побачили - це дуже відчутна стратегічна поразка БЮТ. Це головний висновок, тому що опуститись за рік з 70% до 8%, це треба ще попрацювати…", - сказав експерт.

Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК також говорить, що "результати були закономірні і очікувані. Фактично те, що БЮТ втрачав голоси на Тернопільщині, було очевидно, і їхні дії на зрив виборів також були зрозумілі. Те, що вони набрали стільки відсотків, свідчить про фактичний провал їхньої політичної діяльності в області. Те, що набрала стільки голосів «Свобода», це симптоматично, тому що це свідчить про зростання радикальних настроїв, особливо на західній Україні, націоналістично орієнтованого електорату".

В той же час В.КУЛИК відзначив тенденцію до зростання рейтингу ЄЦ і ПР. На його думку, у випадку підтримки ПР це було «протестне» голосування проти так званих умовно помаранчевих сил. По-друге, ЄЦ - це надзвичайний ресурс, а також достатньо виважена та послідовна політика губернатора області, який очолив список ЄЦ.

"В результаті ми маємо такі наслідки, які свідчать про переорієнтування виборців західної України на користь нових лідерів, нових фаворитів і це може бути певною проекцією на президентські вибори 2010 року", - каже експерт.

При цьому він прогнозує, що БЮТ спробує опротестувати результати виборів у судах і затягнути видачу депутатських посвідчень для новообраних депутатів. "Проте, я думаю, тут важливий не сам результат дострокових виборів, а те, які тенденції вони виявили", - сказав В.КУЛИК.

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що ці вибори свідчать про початок кампанії з дискредитації президентських виборів в Україні з боку тих, хто не має жодних шансів їх виграти. «Нині активно обговорюється питання про дострокові президентські і парламентські вибори з огляду на кризу в країні. Тому автори “тернопільської авантюри” хочуть виробити стійку відразу українського виборця до виборів взагалі, що дозволяє на повну потужність використовувати адміністративний ресурс», - переконаний експерт.

При цьому, кажучи про показники явки на виборчих дільницях, В.Небоженко заявляє, що «ступінь агресивності й нахабства місцевої влади у фальсифікації» свідчить про те, що «йде відпрацювання методів і прийомів політичної дестабілізації в країні».

Водночас, на його думку, не треба робити великих політичних висновків про результати цих виборів: «Той факт, що БЮТ відмовився від виборів і відкликав своїх спостерігачів з виборчих комісій, дозволив зацікавленим політичним силам вступити в змову і розділити між собою електорат БЮТ. Тому результати цих виборів не можна переносити не тільки в загальнонаціональну площину, а навіть і на Тернопільський регіон», - переконаний В.Небоженко.

Директор політичних програм Центру політичного консалтингу Олег ПРОЦЕНКО зауважив: «Наскільки технічними чи PR-політтехнологічними б не були нинішні тернопільські вибори, вони все ж таки демонструють низку суспільно-політичних тенденцій".

"По-перше, процес розпаду старої націонал-демократії активно продовжується, а, відповідно, призводить до демаргіналізації більш радикальних політичних проектів. По-друге, в черговий раз регіональні вибори з точки зору загальнонаціонального значення стають холодним душем для БЮТ. У травні минулого року ТИМОШЕНКО програла ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ в Києві (ініціюючи дострокові вибори), і майже через рік по тому програє ТЯГНИБОКУ в Тернополі (ініціюючи відміну виборів)", - відзначив О.ПРОЦЕНКО.

На його переконання, "це більше, ніж тенденція. Помножте такі результати на реальний кризовий стан української економіки, і матимете точку зворотного відліку популярності ТИМОШЕНКО та її команди. А звідси випливає й третій висновок: невтішна електоральна крива БЮТ дає підстави прогнозувати, що найближчим часом ТИМОШЕНКО знову візьметься за виховну роботу в парламенті та зосередить свою титанічну педагогічну працю на Партії регіонів. Тобто, БЮТ таки може наважитися на черговий союз і, можливо, вже більш стратегічний – з регіоналами. «Політична колонія Макаренка» може стати реальністю з конституційним підтекстом».

Директор Інституту політичних та економічних досліджень Василь БАЗІВ, вважає, що “вибори у Тернополі – не більш як вибори в одну з обласних рад, тому некоректно розглядати їх у загальноукраїнському масштабі”. Мова йде про область, яка за кількістю населення є рівною, скажімо, Оболонському району Києва, зауважив експерт. “Дивно, що таке перенесення результатів в окремо взятому, практично найменшому в державі регіоні, запропоноване політтехнологами Ющенка, підхопили і його опоненти, – зазначив В.БАЗІВ. – Перемоги й поразки місцевого значення жодним чином не екстраполюються на загальнонаціональний масштаб, тим більше в перспективі президентських виборів”. Уроки тернопільських виборів полягають в іншому, вважає він. По-перше, “вони засвідчують силу так званого адмінресурсу, тобто зловживання владою під час виборів, коли фантомна партія голови президентського Секретаріату потрапила в обласну раду”. “По-друге і головне, вибори відбулися в області з найнижчою в Україні заробітною платою, чим і пояснюється підтримка населенням радикальних політичних лозунгів”. За словами експерта, “бідність і радикалізм завжди живуть разом”. Саме в цьому сенсі, на його думку, тернопільський досвід може мати поширення по всій Україні. З тією лише різницею, що “в кожній області – свої радикали”. Якщо на заході – це націоналісти, то на сході, у центрі чи на півдні ними можуть бути комуністи, монархісти чи анархісти, гадає експерт. “Войовнича риторика, яка включає насильницькі методи політичної боротьби, – сказав він, – ось ім’я того, хто здобув перемогу в Тернополі”. У такому трактуванні, вважає В.БАЗІВ, “за Тернополем справді може піти уся Україна”.

Директор PR-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ переконаний, що “зусиллями Секретаріату Президента і Партії регіонів активно нав’язується перебільшена думка щодо підсумків того, що відбулося у Тернополі”. Назвати це «виборами», за словами політтехнолога, “язик не повертається”, найбільш адекватний термін – це «голосування». Адже, відповідно до букви закону, “виборів на Тернопільщині не було і бути не могло в принципі”. “Натомість, – сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ, – була організована кампанія, яка мала переконати країну в легітимності виборів до обласної ради. Першопричина цього непорозуміння ховається в конфлікті між облрадою, яку контролює БЮТ, та главою облдержадміністрації Юрієм ЧИЖМАРЕМ”. За словами експерта, глава облдержадміністрації “невдоволений розслідуваннями щодо нецільового використання коштів, виділених урядом на подолання наслідків недавньої повені в Західній Україні”. Джерело конфлікту, за твердженням політтехнолога, лежить у площині персональної відповідальності губернатора за становище в області. “Тому недивною виглядала його спроба показати главі Секретаріату Президента Віктору БАЛОЗІ свою потрібність”, – сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ. – Цим і можна пояснити захмарний з точки зору можливого результат Єдиного центру, який і представляє Ю.ЧИЖМАР”. Президентська сторона, вважає політтехнолог, “відпрацювала для себе, як вона збирається перемагати на найближчих виборах Президента”. СП, за його словами, “хоче подивитися на суспільний резонанс”. Якщо мас-медіа і громадськість “це проковтнуть – дорога для фальсифікацій у 2010 році відкрита”. Єдиним безсумнівним фактом стала перемога правоцентристських сил, вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ. Зростання рейтингу ВО «Свобода» цілком об’єктивне, як і нова хвиля популярності націоналістичних партій загалом. “Для БЮТ це має стати шансом для виправлення помилок, – сказав він. – Гадаю, потрібні негайні кадрові висновки, в т.ч. щодо керівництва обласної організації блоку, яке своїми неадекватними діями й призвело до цих непотрібних виборів”.