БЮТ оскаржить результати виборів до Тернопільської облради

БЮТ має намір оскаржити результати виборів до Тернопільської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві БЮТ, розданій журналістам сьогодні.

«БЮТ не брав участі у шоу під назвою “Тернопільські вибори” і не визнає їхніх результатів. Ми будемо оскаржувати результати цих виборів у судовому порядку», - йдеться у заяві.