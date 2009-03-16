БЮТ оскаржить результати виборів до Тернопільської облради
12:39, 16 березня 2009Політика
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Заяву роздали журналістам
БЮТ має намір оскаржити результати виборів до Тернопільської обласної ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві БЮТ, розданій журналістам сьогодні.
«БЮТ не брав участі у шоу під назвою “Тернопільські вибори” і не визнає їхніх результатів. Ми будемо оскаржувати результати цих виборів у судовому порядку», - йдеться у заяві.
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