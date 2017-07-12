Сьогодні до ВР не прийшов жоден із 5 нардепів, щодо яких розглядалися подання ГПУ

Сьогодні на засіданні Верховної Ради немає жодного з п’яти народних депутатів, щодо яких напередодні розглядалися подання Генеральної прокуратури.

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Як передає кореспондент УНІАН, на початку ранкового засідання в сесійній залі відсутні народні депутати Євген Дейдей, Максим Поляков (обидва з фракції «Народний фронт»), Борислав Розенблат (виключений з фракції «БПП»), Олесь Довгий (група «Воля народу») та Андрій Лозовий (фракція Радикальної партії).

Також їх не видно і в кулуарах парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня депутати позбавили недоторканності, але відмовилися дати згоду на затримання та арешт Полякова та Розенблата. Рада також позбавила Довгого депутатської недоторканності. Щодо Дейдея та Лозового парламент не прийняв рішення.