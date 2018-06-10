Росії нарешті розповіли, що голодні вовки вулицями Києва не бігають

Головний редактор найбільш рейтингової російської радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов після 11-річної перерви побував у Києві. Крім того, що він вручив у столиці України премію в галузі ділової журналістики «Прес-звання (це і було приводом для візиту до Києва)», Венедиктов встиг поспілкуватися з Президентом Ющенком, спікером парламенту Литвиним, депутатами Яценюком, Гриценком і Бойком (Янукович, Тимошенко і Кучма від інтерв`ю відмовилися). Повернувшись на свою радіостанцію, журналіст взяв участь у програмі "Своїми очима" і розповів про побачене і почуте в Києві. З фрагментами цікавої розмови в студії ми вирішили ознайомити і читачів УНІАН.

Почнемо з вулиці. Як виглядають київські вулиці? Оскільки я там пересувався переважно машиною між різними точками, то бачив з вікна таксі і ще ввечері сходив раз чи два погуляти центром. Центр виглядає добре, там плюс 18. Востаннє в Києві я був 11 років тому, тоді був візит Бориса Миколайовича, і місто справляло враження зовсім протилежне – центр, зокрема. Тепер або будинки стоять у риштуваннях, або фасади відреставровані, повторю – це центр, ну, типу нашого всередині Садового кільця. Не заходив до житлових квартир, але справляє враження доглянутого міста – незважаючи на нескінченні мітинги.

Мітинги ви теж бачили?

Звичайно. Головне в цьому місті – це пробки, які змінюють життя людей. Люди, при систематичному запізненні на зустрічі виходять, якщо їм їхати 10 хвилин, за півгодини – тому що весь час мітинги і весь час перекривають Хрещатик. По-друге, там була шалена робота водіїв на перехрестях – я такого ніде не бачив. Як у Тбілісі, де зліва, справа – пішов. Але в Тбілісі немає світлофорів.

Вже є - два. А в Києві світлофори є, ну то що? Вони такі організовані, що головні пробки через погане регулювання світлофорів. Причому дороги непогані, треба визнати. Тому я там скрізь спізнювався – ми спізнилися навіть на інтерв`ю до президента.

А як там працівники ДАІ, зупиняють когось? Власне, працівників ДАІ я бачив тричі – вони перегороджували вулиці, коли йшли мітинги і подекуди стояли міліцейські машини, щоб не перевищували швидкість. Але перевищити там швидкість більш ніж 18 кілометрів на годину в робочі дні, здається, неможливо - в центрі.

Люди там гуляють? Гуляють. Взагалі місто не порожнє. Ми їздили, зокрема, в квартали, де університет – це зовсім не центр, це на іншому березі Дніпра, і там квартали не дуже – люди ходять, гуляють, маса людей з колясками. Взагалі все досить привітно. Ніяких похмурих людей, яких я пам`ятаю в 1997 р., я не бачив.

Але зараз криза. Коли я була один день в січні в Києві, повернулася, і мене всі питали – чи правда, що там все жахливо, що там мало не голодні вовки бігають вулицями Києва. Голодний я бігав вулицями Києва, бо ніяк не вдавалося поїсти вчасно. Наведу один приклад – банкоматів повно, ніхто їх не бере штурмом – всі працюють.

Слухачі питають: «Чи так все погано – якнайглибша криза, фашизм, насильницька українізація, чи Україна не так вже відрізняється від Росії - за зовнішніми ознаками і за зовнішніми».

За зовнішніми ознаками центр Києва живе як центр Москви.

Я знаю, що ви не хочете торкатися політики, мене ваша думка цікавить – я стільки надивилася на Ющенка, Януковича, Тимошенко, я вже заплуталася. На мій погляд це виглядає не як вертикаль, а як горизонталь вмираюча, вже дихає, приєднана до дихального апарату. Як для вас?

Вони всі дуже живі, вони живчики, повні життя, вони всі одержують від цього кайф - і ті, і другі, і треті, вони всі в бойовій стійці. Тому щодо горизонталі – це сумнівно. Що цікаво – відповідаю побічно на твоє запитання, - справді, у нас на каналах українські новини мало не головні - Янукович проводить мітинг – новина, Тимошенко виступає – новина. У них там немає Росії на телеекрані. У них там немає Росії в газетах - за три дні – нічого. Це факт. Перші новини скрізь – українські, внутрішні українські. Росія, «двадцятка», виступи Обами, виступ Медведєва - є, але зовсім не перші. Мітинг наших комуністів де-небудь за відставку уряду Путіна – взагалі ніхто не знає. Ні в газетах, ніде. Відкриваєш газету.

А кого там ЗМІ підтримують? Проблема. Я вже говорив це українським журналістам і студентам, повторю - проблема в тому, що там журналісти - політичні бійці в своїй масі. Українські журналісти розбіглися по політичних квартирах, і займаються професійно політичною агітацією і пропагандою, не займаються своєю професією.

З тих, з ким ви розмовляли, хто вам більше всього сподобався? Що таке «сподобався»?

Ну, добре, з ким було цікавіше? Насправді вони всі по-різному цікаві. Взагалі політики всі цікаві по-різному. І неважливо, з України вони, Росії чи Зімбабве. Мені ці люди взагалі цікаві, як вони так живуть, як вони добиваються, від чого відмовляються - мені вони цікаві. Тому в сенсі «сподобався» не можу нічого сказати, що нового для мене було – так би сказав – щоправда, це не я брав інтерв`ю, брав Віталій Димарський, але пан Гриценко, який нині голова Комітету з оборони, він був міністром оборони в трьох урядах - у Ющенка, Януковича і у Тимошенко. І його всі нам називали як людину, яка найбільш розуміється на збройних силах України, проблематиці НАТО тощо. Він справив враження – Віталій мені говорив, я потім читав інтерв`ю і слухав його - це людина, яка готується або готова стати президентом, або висуватися на президентський рівень.

Але він не балотується?

А ми не знаємо, ще не оголошено, ще не вечір. Звичайно, мені було цікаво поговорити з молодим Арсенієм Яценюком, який, до речі, вже був другою людиною в державі – він був головою Ради і був міністром закордонних справ, був міністром економіки, до речі, був міністром економіки Криму – це таке нове покоління інтернету, - власне, в інтерв`ю це є. Інший погляд, глобальніший на Україну, Росію.

Ідеаліст? Ні.

Навпаки, прагматик? Хто там ідеаліст, ви про що? Політик-ідеаліст – це як смажений лід, - важко сумісні позиції.

Давид, студент-політолог з Сочі: «Це реальна політична сила, хто його підтримує фінансово і морально?» І людина під ніком «Сиджу в болоті» з Пітера питає: «А навіщо ви в «Повному Альбаці» так його розсердили? - напевно, спеціально, так? В Яценюка, як кажуть місцеві журналісти, вкладають гроші всі.

"Усі" - це хто?

Усі олігархи. Молодий, перспективний, не президент, так голова уряду, не голова уряду, так... – уяви, людина в 34 роки була вже міністром економіки, міністром закордонних справ, головою Верховної Ради – зрозуміло, що в нього попереду кар`єра.

Що стосується, чому розсердив - там історія була в тому, що я відчув, що під час інтерв`ю він раптом почувся комфортно, раптом почувся, що він може відповідати напрацьованими фразами, штампами, якими, мабуть, відповідав. І коли я – це видно з тексту інтерв`ю, яке вивішене на нашому сайті, сказав - Що ж ви звеличуєте Бандеру, ви б ще Гітлера звеличили, - тут він закусив губу, у нього утворився вовчий оскал, поліз зуб, таке ікло – він сказав: "ми самі розберемося з нашими героями". Я говорю – для мене це не відповідь. Навіщо ви це зробили? Він каже - я ж вам сказав - через губу – ми самі розберемося з нашими героями. Крапка. Потім оператори мені сказали, що було повне відчуття, що він зараз встане і піде.

Так і не дав відповіді? Вони дають ті відповіді, які хочуть. Моя справа, щоб слухачі оцінили реакцію на запитання. Отже – так... Це було спеціально зроблено, щоб небо з овчинку здалося. Воно і здалося.

Давай про Ющенка... Ющенко мене здивував. Коли я їхав, я читав інтерв`ю, природно, готувався, - що він давав українській пресі. Він два роки російській пресі не давав інтерв`ю. Саме як інтерв`ю, не як уривки або коментарі, «круглі столи». І, до речі, я теж ліг жертвою російських новин про Україну. Мені здавалося, що я їду до людини, яка живе в обложеній фортеці, - як у прямому розумінні - тобто, адміністрація, десь на Банковій натовп «геть Ющенка, всі у відставку», та й психологічно дуже важливо, коли робиш інтерв`ю, зрозуміти в той момент, коли ти робиш інтерв`ю, як психологічно людина, де вона. Я був абсолютно впевнений, що це людина в обложеній фортеці, і отже, реакцією на мої запитання, які я готував, повинні бути або глуха оборона, або агресивна й істерична атака. Я був готовий до двох проявів цього, так і готувався. Тобто, якщо він вибирав оборону, то у мене удар в кістку, якщо він вибирав атаку - обхідний маневр: звичайні журналістські примочки і прийоми. А побачив я перед собою. ну, по-перше, там квапилися – ми запізнилися до нього на інтерв`ю.

На скільки?

На 15 хвилин. Це пробки з аеропорту.

Через його ж власні пробки...

Він двічі скасовував, двічі призначав і тричі переносив. В результаті ти прилетів, сів у машину і туди. Літак сів за розкладом, а через Дніпро ми готові були перепливати. Але цікаво, що він запізнився на годину, - ми о 10.15 розклали апаратуру, а він прийшов об 11.00, тож у нас все було добре за місцевим часом. І раптом я побачив перед собою - це видно на початку інтерв`ю, тому що я трохи поплив - сидить спокійний, упевнений, нога на ногу, легко відбиває – ніякої істерики і ніякої оборони. Тобто, треба було міняти тактику інтерв`ю. Довелося дещо поміняти, і що в Україні це стало «бест номер один» - це факт - наше інтерв`ю розтягнуте на цитати: «вперше він заявив те», «вперше він заявив те», «вперше він цим москалям заявив те» - буквально так. Але я повинен сказати, що був абсолютно приголомшений такою наполегливою, упертою, знаючи, що робить, або вдаючи, що знає, в будь-якому разі хай навіть вдаючи, в цій непростій ситуації. І там був смішний епізод – ми записали 57 хвилин. Звичайно, там був початок, що вони не хотіли російською мовою, і наш продюсер Таня Моргунова, там валялася в ногах у всіх, благала російською.

У фігуральному сенсі.

Не знаю. І оце, звичайно, дивно, що він погодився давати російською мовою. Причому, у нього позиція давати українською мовою.

Отже, ми закінчилися, попрощалися, я пройшов його проводжати до дверей, він каже – ну так, ніби вийшло. Я кажу – не знаю, ніби вийшло. Він: Але ми з вами не поговорили, чому так відбувається? Я, зображаючи лицемірство, розуміючи, що вже все, що там стрибає його вся адміністрація, що там вже зустріч призначена. А він каже – давайте ще поговоримо 5-7 хвилин? Я кажу – давайте. Він повернувся, ми сіли назад, і та третя частина, яка вийшла на «Эхе» першою частиною, де чому так відбувається, як формується українська самосвідомість, як він це бачить, яке виявилося важливішим для українців, ніж для росіян, тому що саме ця частина була розтягнута - він ніколи про це не говорив. І він цілком спокійним і упевненим кроком пішов. Мене вразило, що людина, яка має перебувати в обложеній фортеці, – ну, партія маленька, рейтинги 3 або 5%, - нічого. Такий упертий, наполегливий, сильний мужик такий. Сильний.

Ви думаєте, у нього є шанси ще раз виграти? Не знаю. Я вважаю, що президентські вибори – це таке «Лего» – які будуть елементи. А якщо вони висунуть Гриценка? А прем`єром?

Шансів ми не знаємо, але чи є у нього внутрішнє прагнення ще раз туди йти? Так. Тому що, судячи з того, як він говорив, він вважає багато чого недоробленим. Просто суджу із слів. Він каже – треба те-то, треба те-то, треба те-то, - а хто це робитиме? Я йому поставив це запитання, він сказав – ще є час подумати.

Я знаю в Москві людей, які думали, що Ющенко це такий «помаранчевий» націоналіст, мало не терорист, - все, що завгодно, - які послухали цю бесіду і сказали – ніби і нічого так собі, цілком нормальний, добрий. Там проблема в тому, як я розумію, - хоча що можна зрозуміти за три дні? Нічого. Я спостерігаю, звичайно, - там справді в різних частинах країни люди думають абсолютно по-різному. Треба зшивати країну.

Розкол між заходом – це є?

Це психологічний розкол, це різні історії. Я навів приклад - ми говорили з Литвиним, головою Ради, - ми говорили потім, він історик же - я навів приклад, що коли в нас був міністр освіти США, я його запитав – як же так – в південних штатах одні герої Громадянської війни – генерал Лі, конфедерати, які підняли заколот проти влади, а в північних штатах інші – генерал Грант, Лінкольн. Уявіть – дитина вчиться в школі в південному штаті, у нього герой Бандера, Мазепа, переїздить до Бостона, де герої Жуков, Хрущов, - як він буде? Я її запитую, а вона каже: "А в нас є спільні герої, фундатори країни. Ну то що? Так, ми з різних держав складаємося". Можливо, думати про це? Але країну в цьому сенсі треба зшивати, тому що там дуже підігріта температура саме на питаннях навіть не економіки і не політики, на питаннях історії.

І є Росія ще. Та ні: «Та ні, та ми любимо її» - дівчата на Майдані так кажуть - «ми любимо Росію. Хлопці у вас хороші».

Мітьок: «Чи вдалося вам відчути, як насправді кияни ставляться до росіян? Чи схоже це на те, що нам кажуть з ящика місцеві коментатори – прізвище не називатиму?»

Якщо сказати, що я не дивлюся ящик – мені не повірять. Наполовину російська мову чути. До речі, української стало чути більше, ніж 10-11 років тому.

Є агресія?

Яка агресія? У Києві це взагалі не є проблемою. Зокрема, в державних установах. Ми ж там були, спілкувалися - люди по-російськи спілкуються між собою, там різні чиновники, нормально спілкуються між собою по-російськи. Не кидаються один на одного як вовки на звук російської мови – це точно можу сказати.

У наручники за це не заковують... Ні.

На початку розмови ви мене поправили, сказали, що український уряд зовсім не схожий на відмираючу субстанцію. А мені ще здається – ну, те, що я бачу в російських ЗМІ – що відносини між Ющенком, Тимошенко, Януковичем - вони просто ненавидять одне одного, ні про яку коаліцію не може бути мови. У вас яке відчуття залишилося після спілкування з ними? І Ющенко, і Тимошенко і Янукович стали професійними політиками. Люблять – не люблять - ображали вчора, не ображали... Якщо потрібно утримати владу або прийти до влади – підуть у коаліцію. Там ось всі обговорюють - чи може бути коаліція Ющенко-Янукович? – може. А чи може бути коаліція Ющенко-Тимошенко? – може. А чи може бути коаліція Тимошенко-Янукович? – може. Це професійні політики, цілком цинічні, такі, що збирають коаліції для утримання влади. При цьому в усіх, звісно, як і у будь-яких політиків, слова про те, що «для блага народу ми повинні вести країну». Це нормально. Коли я кажу «професійні політики» - це пов`язано з абсолютним не особистим, а політичним цинізмом, або політичним прагматизмом. Тому насправді сказати, хто буде президентом, неможливо. Ми не знаємо. Сьогодні коаліція така, завтра така, післязавтра така.

Як люди ставляться до цих нескінченних коаліцій, пертурбацій?

Політично ангажовані люди - у кожної людини є свій фан-клуб, що складається з 5-7% населення у кожного. Решта людей хоче певної стабільності, певного достатку, так і голосують. Власне, історія полягає в тому, що все одно там «помаранчеві» і «блакитні» мають по 45%. Хоч би що було, хоч би за кого телебачення агітувало - тим більше, за кого не агітувало, вірніше, кожен агітує за своє - по 45%. Тому що корінні інтереси людей – ми говорили із студентами - корінні інтереси людей – безпека і достаток. І, до речі, додалося дуже серйозне в цих інтересах – єдність України. У чому має рацію Ющенко, - ну, він просто дещо через етапи перестрибує, - але триває формування окремої української нації. Не на основі української "мови" і горілки з перцем, а самосвідомість як і жителів окремої держави. Триває дуже поволі.

І на основі спільних героїв... Це частина. Тому що коли Мазепа може бути спільним героєм, то Бандера не може бути спільним героєм - поки що, принаймні. Ця історія з НАТО – справді все, що сказали Ющенко і Яценюк абсолютно правильно – в 1993 р. був прийнятий закон - мета: інтеграція в НАТО. «За» голосували депутати від партії Януковича. Це так, це було. Ну, тоді не було партії Януковича, але були люди, які навколо нього були. Це так. Є консенсус абсолютний серед еліти – до Європи. Тут навіть питання немає, і люди Януковича нам кажуть - у нас в програмі «Партії регіонів» інтеграція з Євросоюзом. А історія з газотранспортною системою вона дуже цікава. По суті, я сказати нічого не можу, тому що я в ній довго не розбирався, але у нас було зроблено інтерв`ю – до речі, нас питали, чому інтерв`ю тільки з Ющенком – це неправда. У нас інтерв`ю Юрія Бойка, це колишній голова «Нафтогазу» і колишній міністр палива енергії, депутат від «Партії регіонів», від Януковича – він детально розповідав про ГТС. Так, там є різні погляди щодо ГТС, але при цьому - контроль за Росією. І Яценюк казав – давайте поміняємо: ми вам частину ГТС віддаємо, а ви нам родовища. Тобто, розумієте? Це такі пропозиції цілком економічні, там немає нічого політичного.

Юрій запитує: «Чи бачили ви хоч раз людей з антипрезидентськими плакатами, або які не дуже добре відгукуються про владу в людному місці?»

Постійно. Я проїздив мітинг, де виступав Янукович – так співпало, 3-го числа, там стояли десятки тисяч людей, можливо, 10 тисяч людей на Майдані і недобре відгукувалися про президента і нехороші плакати про президента показували. Ну то що?

А ви не питали, скільки грошей їм платять, щоб стояли? Та облиште ви...

Це дуже добрий спосіб виживання в ситуації кризи, я вважаю... А потім вони перейдуть з іншими прапорами? Насправді дійсно не питав, але стояли люди, мітингували проти президента. Потім стояли люди, мітингували за Тимошенко, потім стояли люди, мітингували проти – це центр міста і нічого страшного. Жодної розбитої вітрини, жодного перевернутого автомобіля. За словами організаторів там 50 тисяч людей, за словами поліції - 20 тисяч, але вони так переміщалися від Ради до Майдану, не залишаючи за собою розбитих пляшок і рваних папірців. Це культура мітингу. Виявляється, в центрі міста можна проводити антипрезидентські мітинги. І нічого. А президент сидить на своїй Банковій.

І при цьому життя йде своєю чергою.

Це теж частина життя. Тому що там дуже активна навколо цього йде торгівля пиріжками, прапорцями, - дрібний бізнес розвивається.

Я читала інтерв`ю Димарського з Гриценком, і там згадувалося, що чи може криза бути якоюсь фішкою, або навпаки, для кандидатів в президенти – як ви думаєте, як впливає на нинішню політичну ситуацію України? Там же криза гірша, ніж в Росії – мені так сказали. Чи стрижуть вони дивіденди з цієї справи? Відповім. Єдина потерпіла від кризи – Юлія Тимошенко, голова уряду - зрозуміло, чому – голова уряду, падає життєвий рівень – ти відповідаєш. Був останній рейтинг соціологічний, не пам`ятаю, яка фірма робила цей рейтинг, але там стояло питання не про довіру, а про симпатії до політичних діячів - 19% Янукович, 17 - Тимошенко (з 25-ти), 13% - Яценюк.

А Ющенко?

7%.

Причому, Тимошенко завжди все звалює на Ющенка. Ну, це така історія. Ще раз – треба буде – зроблять коаліцію ще раз. І не сумнівайся – обніматимуться, потім вийдуть і скажуть – добробут народу дорожчий за наші особисті амбіції. Це правильно.

Але, проте, те, що вони ніяк не можуть домовитися, ухвалювати рішення, які треба приймати швидко під час кризи, – як, це ж не може бути добре.

Вони ввійшли до передвиборчої кампанії. Все одно президентські вибори мали бути не пізніше січня, і кампанія вже почалася. Тому вони не можуть домовитися. Тому що ті, хто ввійде до коаліції, - неминуче будь-які сили втратять частину свого електорату. Це наука – вони перекривають один одного.

Чому Тимошенко все-таки відмовила в інтерв`ю? Це ж внутрішньополітичні історії, вони реально внутрішньополітичні. Думаю, що вона розуміла, що мої запитання про ГТС і Брюссельську угоду перед російською аудиторією, перед російським істеблішментом їй доведеться щось відповідати. Тому що всі наші співрозмовники - і неформальні, і ті, хто не давав інтерв`ю, і в БЮТі, і в «Партії регіонів», і у Ющенка, говорили про те, що сталося, чому була така нервова реакція Росії? – це їх версія, всіх: вона щось пообіцяла Путіну і не виконала це в Брюсселі. Це зрада. Природно, я б це запитав - я ж готувався. А вона не дурна, вона знає, що я це запитаю, я ж не придворний журналіст. Тому думаю, що проаналізувавши ситуацію і порахувавши осколки від розбитих горщиків, вони вирішили не давати інтерв`ю. Але це їх проблеми.

А правда, що кажуть, ніби не буває проросійських чи прозахідних політиків, вони всі проукраїнські політики?

Це дуже точне визначення, з яким я зіткнувся. Усі, від людей Януковича і Тимошенко, до людей Ющенка, Гриценка і Яценюка - це та ілюстрація – вони всі стали, в першу чергу, думати про Україну як про окрему країну. Це нове покоління - вони всі думають про Україну як про країну, що відбулася, як про державу що відбувся. Ось ці люди будували цю незалежність. Це Кучма написав книгу «Україна не Росія», не Ющенко. Це уряд Януковича обмежував російські телевізійні канали і російську мову, не уряд Ющенка. Це треба знати. Я коли готувався до ефіру, стикався з цим. І у них починає виникати таке – я б не сказав «національна самосвідомість» - це неправильно. Самосвідомість громадян іншої держави, що для Росії може бути сумно, але це так. Як мені здалося.

Чи згоден ти з нашим глядачем з тієї ж Канади, який каже, що не треба говорити, що українці і росіяни один народ, насправді вони цілком собі різні. Я взагалі боюся лінгвістичних суперечок і наш спільний друг Владислав Сурков - я люблю повторювати його слова: «тут вам не лінгвістичний клуб», що таке один народ? Українські і російські громадяни - це народ з одним величезним шматком загальної історії. Це все-таки, як мінімум, 350 або 380 років загальної історії – якщо говорити про об`єднання формальне. Було ще й до цього. І взагалі «мати міст руських – Київ». Цього не закреслити. Я вже не говорю про кількість родичів. Ми намагалися злічити, скільки сімей в Росії має родичів в Україні і скільки сімей в Україні мають родичів в Росії – неможливо злічити. Громадян, що живуть.

І я вважаю, що правильно казав Ющенко – треба знімати митні бар`єри, знімати прикордонні історії, треба, щоб люди пересувалися вільно, і це все. Люди, товари, гроші повинні пересуватися вільно, вони повинні спілкуватися, повинні женихатися, народжувати спільних дітей і на цьому заспокоїтися.

Добре, це процес. Процес, який веде до чого? На мій погляд, водночас іде процес інтеграційний і дезінтеграційний. Україна – молода держава, яка, як мені здається, в своїй масі починає себе усвідомлювати окремою державою. Не окремим народом - я проти цього, не окремою нацією – я проти цього. Тобто, що означає «я проти» - мені здається, що це не так. Але окремими жителями окремої держави. Вони починають усвідомлювати, що в них інший герб, інший прапор, у них інша історія, вони починають переосмислювати свою історію, у них інші герої. Я думаю, що цей процесу ще йтиме, але водночас, якщо наші еліти, як мені здається, почнуть там не пальці кидати і не дурити одне одного, як ймовірно зробила Юлія Тимошенко. Я ж не кажу, що правильно вчинив Путін чи неправильно – я кажу - не дурити. Сказали «ні» - значить, ні, - гаразд, ми будемо тоді по-іншому.

«Чого можна навчитися у України?» - запитує Сергій.

А що таке Україна? Робити сало добре – це відповідь? Ні? Вони різні всі. Так само, як ми - всі різні. Я б сказав, що звичайно, там преса більш вільна і, звичайно, там політики більш мотивовані публічно. Вони розуміють, що кожен голос або приведе їх в Раду, або не приведе. Там немає, що ви прийдете і одержите 67%. Хтось казав про Америку: «Що ж це за країна, де за два місяці невідомо, хто буде президентом?

Питання, хто буде президентом України, не ставимо? Не знаю. Сподіваюся, що я з ним зустрівся. А якщо не зустрівся, то зустрінуся.

Тобто, коло підозрюваних...

Звузилося, безперечно.

Не можу не поставити запитання Сергія з Тюмені, слюсаря Мухіна та багатьох інших - як щодо місцевої горілки? Важливе питання.

З цим усе гаразд. Там дуже смішна йде боротьба, тому що там дві марки. «Немиров» і «Хортиця», і вони судорожно на всіх каналах себе просувають. І є місця, де є тільки одна марка, і коли питаєш - дайте цю марку, говорять: цього «г» у нас немає. Йдеш в сусіднє - «цього «г» у нас немає, у нас інше» - там іде боротьба брендів. А там, де конкуренція, там усього багато - відповів би я. Випито було чимало – це правда. В порівнянні з Москвою.

Ось останнє можна було б і не казати.

Чому? Я ж знімав пробу з різних марок. Я ж вивчав для передачі «Своїми очима» - заливав очі.

Дуже багато таких запитань – з ким порівнювати президента Ющенка? Чи з президентом Єльциним, з Михайлом Миколайовичем Саакашвілі? Або з ким-небудь ще? За політичною ситуацією – звичайно, з Борисом Миколайовичем. Тільки Борис Миколайовичем не 2000-го, а 1996 р. березня місяця, коли він повстав.

Коли він дав повну свободу своєму народові? Це так, це безумовно. І в цьому сенсі він терплячий. Знаєте, він такий – вже програв усе як Борис Миколайович в січні 1996 р. - 3%, згрупувався, заспокоївся, зібрав всіх навколо себе і сказав – що ви хочете, - Лебедя, тобто, Тимошенко, яка буде як відірвана гармата всіх вас зносити? – ну, давайте, ризикніть. Як видно, не ризикнули. Борис Миколайович у цьому сенсі.

І останнє запитання, яке ми завжди ставимо в програмі, - за допомогою Семена з Монреаля в даному випадку, який запитує: «Дівчата гарні в Києві чи залишилися ще, Олексію?» Семене, нам з вами вистачить.

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