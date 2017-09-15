Росія планує відмовитися від "гуманітарної підтримки" окупованого Донбасу - ЗМІ

Уряд Росії планує відмовитися від "гуманітарної підтримки" окупованого Донбасу на користь фінансування проектів в анексованому Криму і Калінінграді. Про це пише РБК з посиланням на джерела.

"Самопроголошені республіки "ДНР" і "ЛНР" можуть з 2019 року не отримати принаймні частини допомоги з російського бюджету - ці ресурси допоможуть профінансувати будівництво та модернізацію інфраструктури Криму і Калінінградської області", - пише видання.

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Доручення мінфіну Росії, отримане за підсумками наради у віце-прем'єра Дмитра Козака, яке відбулося 1 вересня, передбачає виключення "з проекту федерального бюджету на 2018 рік і на плановий період 2019 та 2020 років в повному обсязі видатків на надання в 2019-2020 роках гуманітарної підтримки окремим територіям".

За словами федерального чиновника і двох джерел РБК, близьких до Кремля, за формулюванням про "гуманітарної підтримки окремим територіям" цілком ймовірно, криється допомога бойовикам на окупованому Донбасі.

Загальна сума, в яку оцінюються інфраструктурні проекти, становить 165 млрд рублів на три роки. Однак оцінити, виходячи з цих даних, скільки грошей витрачається з бюджету на "ЛДНР", неможливо, зазначає видання.

За словами першого віце-президента російського Центру політичних технологій Олексія Макаркіна, розподіл коштів йде на користь тих регіонів, які Росія в будь-якому випадку не збирається віддавати, а ось щодо майбутнього статусу окупованих територій Донбасу, РФ не впевнена.

При цьому, за словами джерела, неясно, що саме розуміється під витратами на "гуманітарну підтримку", але, швидше за все, це лише один з декількох каналів фінансування окупованих територій.

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Тим не менш, співрозмовники РБК в Держдумі і в уряді підкреслюють, що навіть якщо влада вирішила припинити видатки на "гуманітарну допомогу" окупованому Донбасу, це не означає, що фінанси перестануть надходити в Донецьк і Луганськ.

Фінансування "ЛДНР" повністю засекречене, описується секретними постановами уряду, закритими рядками в бюджеті, сказало одне з джерел РБК. "Гуманітарна підтримка", на його думку, була лише одним з декількох каналів фінансування.