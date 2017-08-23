У День Незалежності України російський "гумконвой" вторгнеться на Донбас

68-а так звана гуманітарна колона РФ увірветься завтра, 24 серпня, на Донбас. Про це повідомили у прес-службі МНС РФ.

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Відомство агресора стверджує, що колона привезе жителям окупованого Донбасу близько 750 тонн "гуманітарної допомоги", серед якої нібито дитячі продуктові набори, медикаменти, медичне майно та навчальна література.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Донецьку діти отруїлися харчуванням з російських "гумконвоїв".