Ми повинні змусити Росію піти із Криму: посол України в ЄС закликав до посилення тиску на Кремль

Посол України в ЄС Микола Точицький закликав до посилення санкцій для учасників так званих "виборів" на окупованому півострові та тих, хто причетний до порушення прав людини у Криму. Про це йдеться у статті посла на Euractiv, яка є відповіддю на колонку колишнього проект-менеджера USAID Джоша Коена, в якій він закликав Вашингтон відмовитись від надання летальної зброї Україні, пише «ЄП».

"Очевидно, що Росія не збирається іти з Криму сама. Ми повинні змусити її це зробити. Ми повинні посилити міжнародний дипломатичний і політичний тиск на агресора для відновлення суверенітету України над Кримом", - наголошує посол.

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Точицький також наголосив: "Окупація Криму це не просто порушення міжнародного права. Півострів став сірою зоною для прав людини і територією страху», говорячи про останній випадок з засудженням заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза на 8 років.

Як повідомляв УНІАН раніше, адвокат незаконно засудженого до восьми років позбавлення волі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза подав дві апеляційні скарги і вимагає скасувати вирок нелегітимного суду, винесений у тимчасово окупованому Криму. Про це адвокат Микола Полозов написав у Facebook. "Просто зараз я подав дві апеляційні скарги на вирок Ахтему Чийгозу - свою і Ахтема Чийгоза", - повідомив адвокат.