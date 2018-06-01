Парламентський день: у пошуку пари чесних очей

Янукович і Тимошенко – це диктатура, сказала Богословська. Це хунта, сказав Гриценко. Особисто я не люблю Путіна, Росія скочується до авторитаризму... – сказав член фракції КПУ...

Очі Івана Кириленка і Колесникова Прийшла до парламенту сьогодні з єдиною метою – заглянути в чесні очі політиків. Хоч би спробувати знайти пару-другу чесних. Під чесністю я розумію не послідовність власних поглядів впродовж, наприклад, п`яти років. Це було б занадто... Але я розраховую, що все сказане політиками вчора повинне мати силу до ранку наступного дня. Ось сказав, наприклад, учора лідер фракції БЮТ Іван Кириленко, що не немає ніяких переговорів і ніякої коаліції з Партією регіонів – і щоб їх справді не було. Або сказав ліниво те ж саме в слухавку УНІАН «регіонал», головна посада якого - друг Ахметова і жертва Луценка, Борис Колесников – і щоб їх справді не було...

Бо негарно якось брехати виборцеві... Твердження змінюються щодня. Ну невже правда і щирість настільки програшна в Україні політтехнологія, що її взагалі до уваги не беруть? До речі, нещодавно знайшла обгрунтування своїм дещо наївним політичним запитам. У книжках американського політичного белетриста Крістофера Баклі (між іншим, працював спіч-райтером Буша-старшого) при всьому гротескові й сатирі виграють саме ті політики, які вміють чесно (порівняно чесно) пояснювати суспільству свої дії. Тому я намагалася знайти тих «регіоналів» і бютівців, хто чесно зізнається: так, все у нас домовлено, – і наведе ряд аргументів, чому саме це необхідно. Пошук виявився не настільки марним, як я очікувала.

Очі Табачника, Гриніва і баби Параски Пленарний день почався з того, що «регіонал» Дмитро Табачник виступив з парламентської трибуни про користь широкої коаліції, куди ввійдуть не тільки дві великі, а й інші парламентські фракції, і яка розірве хибне коло нагнітання протистояння між Сходом і Заходом України. Я думаю, що Дмитра Володимировича попросив виступити Андрій Клюєв. Кажуть навіть, що в цій новій, «здатній врятувати ситуацію в країні коаліції», яка формує свій уряд, Дмитрові Володимировичу посміхалася б навіть посада гуманітарного віце-прем`єра. Але це тільки кажуть, самі знаєте, вірити нікому не можна. А Дмитро Табачник схвалив би будь-яку коаліцію, навіть на чолі з пітекантропом, якщо там не буде слідів Ющенка. Трохи пізніше ще одна представниця ПР Ганна Герман в кулуарах цілком грамотно обгрунтовувала необхідність скасування всенародних виборів Президента.

БЮТ м`явся по парламентських кутках. Порожненько було в кулуарах, там звитяжно крокували «регіонали», гуляла парочка біло-серцевих. Порожненько, як завжди, коли готуються непопулярні рішення.

– Ігоре Олексійовичу, – звернулися ми до члена БЮТ Ігоря Гриніва. – А ви як політтехнолог схвалили створення мегакоаліції?

– А що таке «мега»? – непривітно перепитав Гринів. – Якщо це широка коаліція різних фракцій, за винятком комуністів, то так.

Ігор Олексійович випарувався, а я пригадала, як вчора, жартома, моя колега набрала телефон баби Параськи і поставила їй це саме питання. І, диво, героїня Майдану відповіла точно так, як і політтехнолог Ігор Гринів. У чому справа? Політтехнолог відчуває бажання народу? Чи Параска Королюк так тонко відчуває політичну кон`юнктуру? До речі, про народ і народних захисників. Українська народна партія, яка, пам`ятається, свого часу дала два голоси, щоб працювала нинішня демократична коаліція (пам`ятайте «день святого Доджика»?) за словами співробітників апарату серйозно готується до протестів у разі єдності БЮТ і Партії регіонів. Не знаю, наскільки серйозними можуть бути протести партії з таким рейтингом, також добре б, щоб про це заявив сам Юрій Костенко. Але якщо їм допоможуть інші протестувальники, то хтозна...

Очі Богословської і Симоненка Ось, наприклад, Інна Богословська теж лякає народними протестами, каже, що до неї звертаються тисячі виборців, які не вірять в такий союз і бачать в ньому загрозу демократії.

– Я завжди говорила, що недороблена буржуазно-демократична революція закінчується або переворотом, або завершенням революції. Якщо буде створена така мегакоаліція, то це переворот, – сказала в коментарі УНІАН Інна Богословська. – І тоді нам доведеться завершити буржуазно-демократичну революцію. Я з 2006 року була прихильницею широкої коаліції, вважаючи, що «Нашій Україні», яка завжди пишалася демократичними традиціями, потрібно віддати гуманітарну сферу, ідеологію, а команді Януковича, який тільки-тільки став вчитися демократичності, потрібно було дозволити займатися економічним реформуванням. Союз демократії і економіки був би корисний державі. Цього не вийшло. І яка перспектива відкривається перед нами зараз? Янукович і Тимошенко – це диктатура. Це тимчасова перемога бізнес-кланів, представники яких скоро почнуть гризти і знищувати один одного, як павуки в банці.

– Чому досі не оголосили створення нової більшості, всі вже зачекалися? – поцікавилися ми в Інни Германівни.

– Юлія Тимошенко не хоче формалізувати більшість, вона тільки хоче спільно провести Конституцію. Тому поки притримували офіційне оголошення, – пояснила вона.

А ось ще стояла пара депутатів, які подають себе як справжніх слуг народу і ворогів олігархів. Комуністи. Цікаво, чи траплялося після 1991 року хоч раз, що вони були настільки чужими на політичному святі життя? Всі політики хочуть в мегакоаліцію, всі кажуть, що коаліція можлива, якщо там не буде комуністів. Двадцять сім осіб фракції КПУ – це рятівний фіговий листок, який дозволить сказати мегаколіціантам, що так, новостворена більшість демократична і у нас навіть є компартійна опозиція. КПУ, ось та сила, яка заважає просуванню України в світле майбутнє. У разі створення коаліції, вони стають єдиними загальнофракційними представниками опозиції. Бідолахи, як же вони тепер зароблятимуть? Адже тепер їх голоси нікому не знадобляться. Цікаво, що покійна націонал-демократка, народний депутат Слава Стецько колись готова була вступати в союз з фракцією Компартії в боротьбі проти Президента Кучми. Забавно, якщо сьогодні фракція Компартії об`єднається з групою Вячеслава Кириленка і Юрія Костенка в групі проти союзу Тимошенко–Януковича. Цікаво, що вони самі про це думають.

Петро Симоненко, лідер комуністів, давав коментар про те, що ця підступна мегакоаліція створювалася в Америці.

– Петро Миколайович, згляньтеся, яка Америка? – обурилися ми. – Адже до Росії літали парламентери обох фракцій, адже там документи парафувалися. Адже Медведчук, який до всього цього руку приклав, - кум Путіна...

– А хто політтехнологи в цих силах, не американці? – заперечив мені лідер комуністів.

– Політтехнологи в цій ситуації ні при чому, їх справа маленька – гвоздику за вухом Януковича поправляти. А як ви, москвофіл, поясніть, чому стратегічні рішення українських лідерів нині схвалюються Кремлем?

– Який Кремль? А де ці капіталісти – БЮТ і Партія регіонів – свої кошти зберігають? Не в офшорах, не на Кіпрі, не в Америці? – знову з`їхав Петро Миколайович.

– Чому ви думаєте, що українські комуністи – такі шанувальники Москви? – підключився до розмови ще один комуніст Спиридон Кілінкаров. – Я в Луганську своїм виборцям завжди кажу. Не спокушайтеся, в Росії народ живе не краще, ніж у нас. Особисто я не люблю Путіна. Ні, Росія добре почала, і реформи в них ішли, але потім не змогла перебудуватися і скочується до авторитаризму. І нинішній ймовірний союз фракцій – теж загроза авторитаризму. Адже Юлія Тимошенко просто задушить в обіймах Януковича.

Який сюрприз! Це ж треба. Живий український комуніст каже, що не любить Путіна. Тільки запахло вигнанням, як у Компартії з`явилися західники. Та ще з Луганська. Може, і на Майдан з Костенком і Богословською вийдуть? Якщо, звісно, Григоришин і Зюганов не заперечуватимуть.

До речі, хоч би який представник Президента забрів до парламенту. Адже епохальні події готуються... А ось і забрів. Пан Ігор Попов, заступник голови Секретаріату, прийшов давати брифінг. Утім, про що – незрозуміло. Ну, підтвердив на брифінгу підступний план «регіоналів» і БЮТ, розписав, як це здійснюватиметься, натомість не підтвердив, новина про те, що Президент готовий подати у відставку і включити таким чином дострокові президентські вибори...

Очі Гриценка і Матвієнка Ну де ж хоч пара чесних очей?.. Або порівняно чесних. Ось Анатолій Гриценко в паперах копається.

– Анатолію Степановичу, вам як і раніше, коаліція БЮТ і Партії регіонів здається бульдозеромчи вам теж пообіцяли якусь посаду в новому уряді? – запитала я.

– Я вже назвав цю коаліцію хунтою, – сказав Гриценко. Якщо створюється коаліція для стабілізації роботи парламенту, для зміцнення уряду – тоді це коаліція. Якщо хочуть переламати через коліно Конституцію, вкрасти у народу право обирати Президента і вкрасти собі кілька років для незаконного продовження повноважень – тоді це хунта.

– А чому ж майбутні партнери зволікають, не оголошують? Ніби ж, уже підготували громадськість? – знову поцікавилися ми.

– Сьогодні я говорив з десятком депутатів з фракцій – ймовірних партнерів по майбутній коаліції. Ніхто з них не бачив цього тексту нової Конституції. Це говорить про явну непублічність процесу і підтверджує, що її авторами були Янукович, Тимошенко і Медведчук.

Вже перед самим виходом з парламенту я побачила на екрані по парламентському каналу виступ лідера партії «Собор», члена НУ–НС Анатолія Матвієнка. Він теж проти коаліції БЮТ і Партії регіонів. Цікаво, чому. Старий кінь борозни не псує, знайшлася б йому робота і в цій конфігурації. А може, йому не запропонували? А може, сам не захотів? І те, і те можливе...