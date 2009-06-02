У БЮТ кажуть: ще нічого немає, а вже всі трусяться

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО запевняє, що його політична сила не має наміру брати участь в жодному конституційному перевороті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

За словами І.КИРИЛЕНКА, кінець травня ознаменувався черговою істерією на давно набридлу тему - «змови, зради, заколоту, перевороту, узурпації влади та інших страшилок».

На переконання лідера фракції БЮТ, це вже стало політичною ознакою для України – «ще нічого немає, а вже всі трусяться».

«БЮТ вкотре уповноважений не просто заявити, а в черговий раз заспокоїти численні ватаги різнокаліберних політичних діячів. Не бійтеся і даремно не трусіться – нічого подібного не буде», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що БЮТ є послідовним прихильником врегулювання проблем у політичній системі країни.

«І для нас головна проблема не в повноваженнях між Президентом і прем’єр-міністром. Наріжним каменем розвитку країни повинен стати перерозподіл реальної влади між центром і територіями на користь останніх», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО запевнив, що Ю.ТИМОШЕНКО та БЮТ замислили не узурпацію влади, а спільними зусиллями політичних сил навести порядок в країні.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО припустив, що 2 червня у Верховній Раді України буде оголошено про створення коаліції Партії регіонів і БЮТ.

В.ЮЩЕНКО заявив, що справжньою метою створення нової коаліції є внесення змін до Конституції України, зокрема, скасування прямих виборів Президента. На переконання Президента, у разі ухвалення такого рішення, його можна буде назвати не інакше як конституційний переворот.