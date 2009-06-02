Герман агітує за обрання Президента в парламенті

Заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє, що на сьогодні немає принципової різниці, в який спосіб обирати Президента України. Головне, щоб його діяльність йшла на користь країні. Про це депутат заявила сьогодні під час брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, Г.ГЕРМАН нагадала, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ відстоює всенародні, прямі президентські вибори так само, як і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За словами Г.ГЕРМАН, якщо допустити, що вибори Президента відбудуться в січні 2010 року, то країну чекає вісім місяців популізму. Водночас, наголосила вона, Україні потрібен не популізм, а конкретні справи. «Це є аргумент на користь того, щоб обирати Президента в парламенті, бо неважливо, де він обраний. Важливо, щоб він був обраний законно, і важливо, щоб люди при ньому жили добре», - сказала одна з лідерів ПР.

Г.ГЕРМАН зауважила, що ми мали трьох всенародно обраних Президентів і з року в рік країна жила все гірше. Вона додала, що вибори Президента в парламенті потребують 70% голосів. «А це значить, що має відбутися об’єднання політикуму, політиків», - додала вона. При цьому, за її словами, ця позиція потребує висловлення думки суспільства.