Гриценко прогнозує, що Тимошенко і Янукович створять «бульдозер»

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони ВР Анатолій Гриценко називає малоймовірним створення "коаліції трьох". Про це він заявив у програмі "Шустер Live" на телеканалі "Україна".

"Я ще вчора зробив заяву про те, що є шанс створити коаліцію трьох. І цей шлях потрібно пройти. На жаль, я сьогодні можу констатувати, що десь 99 відсотків, що цей шлях обірвався... І коаліції трьох уже не буде. Тому зараз можна говорити лише про можливу коаліцію як мінімум двох. Я називаю цю коаліцію бульдозером. Політичний бульдозер – це коаліція в складі партії Регіонів і блоку Юлії Тимошенко. Це не найкращий – щоб не сказати "поганий" – варіант, але він кращий, ніж розвал парламенту і нестабільність у державі..." - сказав Гриценко

"Чому я говорю, що це бульдозер? Тому що мати майже 350 голосів – це можливість приймати будь-яке рішення, це можливість подолати вето президента, це можливість змінювати Конституцію, це навіть можливість імпічменту..." – зазначив екс-міністр оборони – "Така сила, як бульдозер, може – якщо там буде розум – розчистити завали, може зробити антикризові заходи, може створити рівну площадку для серйозних змін в Україні, але вже іншим парламентом, іншим урядом і з іншим президентом. Але так само цей бульдозер може і занести... До речі, 2-го числа його таки занесли на поле повноважень президента. Це правда. Але так само ті закони, які виправляли 2-го жовтня, які зараз діють, – вони також суперечать Конституції. І це теж правда. Чи треба все ж таки шукати можливість домовлятися? Тому що варіант виборів – це абсолютно самий безвідповідальний варіант".