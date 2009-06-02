Гриценко каже, що «хунта» ПР і БЮТ нарветься на опір

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Анатолій ГРИЦЕНКО застерігає фракції Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко від створення «хунти» з метою «вкрасти в народу право обирати Президента».

Про це сказано в переданій УНІАН заяві А.ГРИЦЕНКА.

«Якщо створюється коаліція для стабілізації роботи парламенту, для зміцнення уряду – тоді це коаліція. Якщо хочуть переламати через коліно Конституцію, вкрасти в народу право обирати Президента й вкрасти собі декілька років для незаконного продовження повноважень - тоді це хунта», - йдеться в заяві.

А.ГРИЦЕНКО також підкреслив, що ідея виборів Президента в парламенті не підтримується українцями.

«Така хунта нарветься на дуже серйозний опір, вона об`єднає всі сили громадськості проти себе й об`єднає народ. Я б хотів застерегти тих партійних вождів, у яких є намір зламати Конституцію й здійснити переворот, від непродуманих дій. Це дуже небезпечно», - додав А.ГРИЦЕНКО.

Депутат зазначив, що «хороші справи робляться відкрито, і якщо відповідні фракції хочуть змінити Основний Закон, вони повинні представити громадськості відповідний проект і запропонувати його обговорити».

А.ГРИЦЕНКО також висловив думку, що створення широкої коаліції може обговорюватися в парламенті, але не з метою зміни Конституції.