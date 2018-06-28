Іван Вакарчук: звинувачення у буржуазному націоналізмі — це просто якесь печерне мислення

У гарячу пору вступної кампанії інтерес до освітянських питань зростає у геометричній прогресії. Наплив пільговиків, фальшиві меддовідки, псевдопереможці олімпіад, скорочення держзамовлення, введення платних послуг для студентів – ці та інші проблеми сьогодні цікавлять тисячі абітурієнтів, студентів та їхніх батьків. А останнім часом питання освіти в Україні набуло ще і політичного присмаку. Опозиція досі не може змиритися з тим, що зовнішнє тестування вже другий рік поспіль є обов’язковим і успішно втілюється в життя, і затято вимагає відставки міністра, звинувачуючи його у “націоналізмі”. УНІАН поспілкувався з міністром освіти і науки Іваном Вакарчуком

ПІЛЬГОВИКІВ НЕ Є БІЛЬШЕ, НІЖ ДЕРЖАВНИХ МІСЦЬ

Іване Олександровичу, пільговики і переможці олімпіад «забронювали» собі бюджетні місця на престижних факультетах провідних вишів, на 50 бюджетних місць факультету міжнародних відносин у Київському Національному університеті ім. Шевченка вже претендують 35 пільговиків і 17 переможців олімпіад, «абсолютні відмінники» ЗНО не мають шансів — це результати спостереження Опори. Виходить, довідка престижніша за сертифікат?

Зовсім не так. Пільговик, як і будь-який абітурієнт, має можливість подати сертифікат у всі вищі навчальні заклади, але вибере тільки один. Можливо, і Київський національний університет, але вже у Львівському чи, скажімо, Одеському чи будь-якому іншому його не буде. Пільговиків не є більше, ніж державних місць.

Міністерство виділить додаткові місця на ті напрями в університетах, де буде велика кількість пільговиків. Це питання вирішиться в робочому режимі. Ми дамо додаткову кількість місць, щоб не утискати права молодих людей, які набрали високі бали.

Серед пільговиків є дійсно абітурієнти з вадами здоров’я, з особливими потребами, але вже зафіксований не один випадок сфальсифікованих меддовідок...

Це вже кримінал.

З’являються і псевдопереможці олімпіад. Хто займається ідентифікацією достовірності всіх документів, кого притягати до відповідальності в разі, якщо абітурієнт з «липовою» довідкою стане студентом вишу?

Той, хто брав цю довідку, той, хто підписав її — вони і відповідатимуть. Це кримінальна справа. Цим повинна займатися прокуратура.

Є різні структури в Міністерстві — відповідні департаменти, Український центр оцінювання якості освіти, які здійснюють перевірку. Але Міністерство освіти і науки — це не жандармерія. Карають винних правоохоронні органи. А ми лише подаємо в прокуратуру і МВС виявлені порушення.

Прикро, що студент починає свій перший крок з такого фальшування. Прикро, що молоді люди йдуть на таке свідомо. Це ж аморально. Вони всі будуть виявлені, відраховані з ВНЗ, а справи будуть передані до правоохоронних органів. Будуть перевірені всі вузи.

МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ХОТІЛИ НЕЗАКОННО “ПРОБРАТИСЯ” ДО ВНЗ, ВІДРАХОВАНО

Минулого року були зафіксовані факти, коли приймали абітурієнтів без сертифікатів або за наявності у сертифікаті менше допустимого мінімуму. Про це розповідав нам в інтерв’ю і Ігор Лікарчук. Яка доля керівників таких ВНЗ і власне студентів, їх відраховано?

Керівники отримали своє. Були застосовані адміністративні покарання, оголошені догани ректорам, скасовані ліцензії. А тих молодих людей, які хотіли незаконно «пробратися» до ВНЗ, відраховано. Деякі ректори встигли відрахувати їх навіть раніше, ніж ми звернулися. А всі справи були передані до прокуратури.

І скільки було таких справ?

Їх було трохи більше трьох десятків. Фактично на таку кількість вступників — майже півмільйона — це були поодинокі факти. Думаю, цього року картина буде інша.

Одна з основних цілей ЗНО — боротьба з хабарництвом у вищій освіті...

Я так не кажу. Мета тестування — рівний доступ до освіти.

Але творчий конкурс, який нібито і потрібен деяким вишам для визначення творчих здібностей і потенціалу абітурієнтів, якраз і є тією «шпаринкою» для зарахування «потрібних» дітей. Як довести факти корупції в таких випадках?

Його можна проводити публічно, як це відбувається на будь-яких міжнародних спортивних змаганнях, на олімпіаді, де є подібне оцінювання. Публічність значною мірою унеможливить суб’єктивний підхід.

Коли я був ректором Львівського національного університету імені Івана Франка, ми брали на навчання студентів на кафедру театрального мистецтва і акторської майстерності крім тестування з української мови і літератури за допомогою творчого конкурсу. В актовій залі могли бути присутні не тільки батьки, а всі бажаючі. Їхня присутність не дає можливості необ’єктивно оцінювати абітурієнтів. Це один із способів.

А МОН може дати вказівку вишам, де проходять такі конкурси, робити їх публічними? Адже зазвичай вони проходять за закритими дверима...

А в чому тоді полягає автономія університету? Не можна не довіряти ректору, якого обрав весь колектив. Я думаю, кожен ректор бажає, щоби вступні випробовування на ці творчі спеціальності були такі самі об’єктивні, як і ЗНО. Це на його відповідальності. Це показник його стилю управління.

Верховна Рада завалила законопроект щодо ЗНО. Бютівець Володимир Полохало в коментарі УНІАН припустив, що у «Партії регіонів... накопичилась кількість дітей і онуків, які б хотіли просто вступити до ВНЗ без процедури тестування». Кому і чому вигідно дискредитувати ідею ЗНО?

Це не тільки політичне питання. Політичне питання зрозуміло в чому полягає — дискредитувати Міністерство освіти і науки, міністра. Але мені здається, що у випадку зі ЗНО ще спрацьовує ефект метафізичного страху перед невідомим, яким торік було ЗНО. Наказ щодо проведення ЗНО було підписано, потім пішли активні виступи протесту, дикунські навіть. Але суспільство нас підтримало — соціологічні опитування засвідчили що майже три чверті громадян схвально ставляться до реформи.

Закон про ЗНО нарешті буде прийнятий?

Думаю, що так. Два роки ЗНО проходить успішно, «не завалилось». Навпаки, є тисячі подяк. Зрозуміло, як і в будь-якій справі, тут є недоліки. Їх можна доопрацювати. Це і те, про що ми говорили, як уникнути суб’єктивності під час проведення творчих конкурсів, як потрібно покращити тести. ЗНО утвердилось силою фактів. Верховна Рада мала б прийняти закон щодо ЗНО у другому читанні. В першому він прийнятий.

В ОКРЕМИХ УНІВЕРСИТЕТАХ “ЖИВОГО ПРОФЕСОРА” В ОЧІ НЕ БАЧИЛИ

28 ВНЗ готують судові позови до Міносвіти та ДАК через незаконне, на їхню думку, позбавлення ліцензій у 2008-2009 навчальному році. Про це заявив голова правління Конфедерації недержавних ВНЗ, регіонал Юрій Мірошниченко і звинуватив міністерствоі ДАК в упередженому ставленні до недержавних ВНЗ. На якій підставі позбавляють ліцензій виші і чи відрізняється якість навчання в державних і приватних ВНЗ?

Є приватні заклади, де якість навчання, безумовно, дуже висока, як і відповідного рівня державні навчальні заклади. А є, на жаль, приватні навчальні заклади, які були створені як бізнес-проекти.

Якщо умови навчання не відповідають тим, які передбачені умовами ліцензування, такі вищі навчальні заклади позбавляються ліцензії. Єдиний критерій — якість освіти. Інших критеріїв для позбавлення ліцензій не існує.

Університети в Україні з’являються як гриби після дощу — вже, мабуть, у кожному райцентрі можна знайти. Ви вважаєте таку практику нормальною?

З’являлися, і це ненормально. Але півтора року вони вже не з’являються. Жодного нового за цей час не відкрито — лише закривали.

Студент, який навчається у вищому навчальному закладі, повинен мати відповідне інтелектуальне середовище, професорсько-викладацький склад. В окремих університетах не тільки неякісно читають лекції, там «живого професора» в очі не бачили. Вже не кажу про те, що немає можливості піти до театру, бібліотеки чи музею. Я проти того, щоби навчати «на дому» чи, як кажуть, «на хаті». Була мода на такі навчальні заклади. Прикро, що ми допустили цю моду. Потрібно створювати великі університети з потужним науково-педагогічним колективом, академічною спільнотою, де є справжнє студентське середовище, де є активне життя молодих людей, яке не зводиться виключно до самої науки і майбутньої професії.

Кабмін скоротив держзамовлення у ВНЗ. Причиною цього рішення Ви назвали кризу. Студентські організації обурилися — уряд додатково збирається позбавити права отримувати вищу освіту за державні кошти близько 10% студентів. На чиєму боці правда?

Криза позначилася не лише на Україні. Криза всюди, у всьому світі. І просто закривати очі й казати, щоб було держзамовлення на рівні минулого року, не можна. Цього року кількість випускників 11 класів зменшилася на 37 тисяч осіб. Держзамовлення у 2008 році було майже 111 тисяч, цьогоріч воно зменшилося. Якщо на 10% скоротили, то трагедії в цьому немає. Наступного року знову буде зменшення кількості абітурієнтів, але ми відтворимо минулорічне замовлення, зрозуміло, з корекцією на те, що кількість випускників зменшується.

Скорочення держзамовлення — не наша ідея. Ми подавали таку ж кількість місць, як і минулого року. Держзамовлення формує Мінекономіки, а не Міносвіти. МОН — прохач, і як і всі інші Міністерства, йде з «протягнутою» рукою до Міністерства економіки.

Цього року ми відстояли аспірантуру. Вона не скорочена. Була ініціатива і там скоротити держзамовлення на 50%, але ми активно доводили Уряду, що цього не можна робити, бо буде прогалина у науці, яку потім неможливо буде ліквідувати.

А чи потрібна Національна Академія наук в тому вигляді, якому вона зараз існує?

Якщо б не обіймав пост Міністра освіти і науки, міг давати такі коментарі. А оскільки обіймаю державну посаду — не можу давати пропозиції самоврядній науковій організації. Це неетично.

Як Ви розцінили ідею уряду щодо введення славнозвісних платних послуг для студентів? Чия це була ініціатива?

Негативно ставлюся до тієї ініціативи з платними послугами. Їх введення ініціював Мінфін. Це все було не продумано, не обговорювалося з нами, вони просто вчинили на власний розсуд, і вийшло те, що вийшло. Я особисто подав пропозицію на позачерговому засіданні Уряду скасувати цю постанову, і її скасували. Деякі послуги були просто абсурдні — не знаю, хто це писав. Видно, що люди, далекі від освіти як такої. Нафантазували щось, щоб нібито акумулювати кошти. Але до цього питання треба повернутися, бо там були зазначені нормальні платні послуги, як то продавати наукові винаходи чи книжкову продукцію, яку випускає університет. Тепер ми маємо в спокійному режимі разом зі студентською спільнотою продумати, які платні послуги справді потрібно ввести.

ЗВИНУВАЧЕННЯ У “БУРЖУАЗНОМУ НАЦІОНАЛІЗМІ” — ЦЕ ЯКЕСЬ ПЕЧЕРНЕ МИСЛЕННЯ

Які справжні причини того, що регіонали так затято вимагають вашої відставки?

Я не коментую цього. Жодного разу не коментував і зараз не буду.

Чому останнім часом питання освіти стало настільки політизованим?

Тому що ці радикальні реформи в сфері освіти зачепили все суспільство, тому що використання питання освіти в політичній боротьбі дає відповідний резонанс.

Щодо звинувачень в українізації, які звучать на мою адресу. «Буржуазний націоналіст» — це просто якесь печерне мислення.

Міністерство робить справжні реформи в сфері освіти. Це є реалізація політики Президента України і Прем’єр-міністра України. А будь-які успіхи Уряду сприймаються опонентами дуже негативно, щоби штучно знизити досягнення цього Уряду.

Результати порівняльного моніторингу ОБСЄ щодо забезпечення освітніх прав російської меншини в Україні та етнічних українців у РФ оприлюднять не раніше осені. Але приблизна картина вже зрозуміла, про це власне свідчать дані моніторингу МОН, оприлюднені Павлом Полянським. Тож як міністерство збирається відстоювати освітні права своїх громадян у Росії зокрема і в цілому за кордоном?

Це рівень Президента і Прем’єр-міністра. Ми хіба можемо подавати інформацію вищим посадовим особам про те, що відбувається. Право приймати рішення стосовно відкриття шкіл національних меншин, зокрема в Росії, належить Уряду РФ. Наші найвищі посадові особи можуть лише звернути їхню увагу на те, що кількість україномовних державних шкіл в Росії дорівнює нулеві. В той час як у нас працює 1199 шкіл з навчанням російською мовою, в яких навчається 403 719 учнів та 1628 шкіл з навчанням українською і російською мовами, в яких російською мовою навчається 368 594 учні.

Чому тоді представники російського МЗС закидають нам, мовляв, в Україні утискують російськомовних людей?

Це йде така атака на Україну на всіх напрямках. Тим російським політикам звично говорити неправду. В середню школу дітей записують батьки, за їхнім бажанням формуються класи і обирається мова навчання. Якщо є 5 учнів будь-якої національності, вже може бути клас. Жодної скарги про те, що немає можливості навчатися рідною мовою в Україні, до нас не надходило. Російські офіційні особи спочатку говорять неправду, потім критикують. Відома софістика — на хибних підставах, а далі на основі логічних тверджень когось у чомусь переконувати. Це їхній стиль.

Вчителі Луганщини звернулися до УНІАН з приводу затримки зарплати. Педагоги пішли у відпустку з 1 червня, а досі не отримали відпускні. Місцева влада звітує перед вищим керівництвом, що ніби все виплачено, а директорам шкіл радять проводити з педколективом виховну роботу, щоб не поширювати цю інформацію. Як боротися з такими випадками?

Виплата зарплати вчителям — це прерогатива і відповідальність місцевої влади. Я з багатьма головами обласних держадміністрацій мав розмову і письмово звертав увагу на ці речі. Кожен з них мені акуратно відповідав і вказував періоди, коли буде виплачена затримана зарплата. Я дякую їм за таку конструктивну співпрацю. Якщо таке явище є — це прикро. Міністерство не може безпосередньо впливати на виплату зарплати вчителям. Єдине, що в цьому випадку можна зробити — публічно про це говорити, що в таких-то школах вчителям не виплачується зарплата.

Я ПІДТРИМАВ РІШЕННЯ СИНА ПІТИ З ПОЛІТИКИ

Одна з Ваших соціальних ролей — батько відомого співака. Як Ви сприйняли рішення Святослава піти з великої політики?

Я його підтримав.

Він радився з Вами?

Звичайно, він радився. Але рішення приймав сам, я на нього не впливав. Ми просто це обговорювали. І молодший син, і старший радяться зі мною, з дружиною Світланою, але ніхто ніколи не каже їм, роби так чи інакше. Рішення вони приймають самі.

Вам закидають, що у підручнику з музики про творчість «Океану Ельзи» — гурт вашого сина — розповідається на 4-х сторінках, а про «Бітлз» — лише на двох...

Я не бачив цього. Я бачив кілька рядків в підручнику.

Як ця історія виникла. Якось весною мені телефонує молодший син Олег і каже: «Тату, там якийсь скандал з підручником з музики, ніби там йдеться про «Океан Ельзи». Я кажу, може і є – Святослав сам цього не знав. Я ж не маю відношення до авторів тих книжок. Наказ на оголошення конкурсу на підручники для восьмих класів робив мій попередник, конкурс пройшов при ньому і завершився при ньому. Приписувати мені, що я здійснюю якийсь вплив на авторів — це просто абсурд, неправда. І люди, які розкручували це, добре знають, що це неправда. Але для того, щоб боляче зробити мені і щоб применшити досягнення, які є в освітніх реформах, вони так чинять.

Раніше Ви майже не відвідували концертів сина, а останнім часом стали з’являтися на його виступах. Чим викликані такі зміни?

Я був лише на кількох концертах. По-перше, як я можу відвідувати його концерти по всьому світу? А по-друге, я не ходив з одного міркування — сильно за нього переживав. Був кілька разів у Львові, там, де він мене запрошував. З дружиною були на його концерті в Києві «Вночі», він зробив його на мій день народження. Не знаю, чи це спеціально... Мабуть.

Розмовляла Анна Ященко