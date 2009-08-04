Технічні кандидати будуть «мочити» конкурентів гіркою правдою?

На майбутніх виборах Президента України будуть кандидати, яких називатимуть “технічними”, проте їхня участь у перегонах буде обумовлена різними цілями.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО на прес-конференції, присвяченій ролі соціологічних служб під час цьогорічних виборів.

За його словами, він напевно знає, що деякі досить відомі люди, які точно будуть кандидатами у президенти, братимуть участь у виборах без наміру перемогти й отримати посаду глави держави. “Там мета зовсім інша – людина думає про перспективу, про певний політичний проект, про політичну партію і як цю партію пустити в інформаційний простір”, - сказав експерт.

Якщо людина стає кандидатом у президенти, зазначив А.БИЧЕНКО, у неї автоматично з’явиться набагато більше можливостей для того, щоб з’являтися у ЗМІ. “Таким чином, значна частина кандидатів, яких назвуть “технічними”, буде переслідувати зовсім іншу мету. Це буде гра на майбутні парламентські вибори”, - вважає він.

Звичайно, зауважив експерт, будуть “технічні“ кандидати, які гратимуть “чорну“ роль. За його словами, їх основним завданням буде “мочити” конкурентів, тобто, “говорити не те що неприємні, а зовсім неприємні речі про конкурентів певного кандидата”. При цьому, додав А.БИЧЕНКО, часто саме така інформація в передвиборчій кампанії буває найправдивішою.