Янукович робітникам трубного заводу поскаржився на своє життя

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ розповів, як через «набридлі вибори» він скучив за «стабільною, напруженою, професійною роботою», спрямованою на забезпечення стратегічного розвитку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив, виступаючи перед трудовим колективом Новомосковського трубного заводу у Дніпропетровській області, де політик перебуває з робочою поїздкою.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що в Україні повинна бути спадкоємність влади і стратегічний розвиток держави повинен реалізовуватися «від А до Я».

На переконання політика, це повинно відчуватися незалежно від того, хто прийшов до влади.

«Він повинен продовжувати виконувати програми, які затверджені на державному рівні», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

«Чи можете ви собі уявити, як мені набридлі вибори?!», - сказав політик, звертаючись до трудового колективу підприємства, і зауважив, що вибори сьогодні набридли усій країні.

«Набридла ця політизація, нескінченна боротьба за владу. Хочеться стабільної і спокійної роботи – напруженої, професійної», - сказав В.ЯНУКОВИЧ з огляду на свої плани після повернення до влади.

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