ПР: у Криму «швидка» забрала 14 отруєних газом членів виборчкому

У Криму 14 членів виборчкому госпіталізовано із симптомами отруєння невідомим газом – штаб Партії регіонів

Сімферополь. 18 січня. УНІАН. 14 членів виборчої дільниці №15 (Красноперекопськ) дев`ятого територіального округу госпіталізовані із симптомами отруєння невідомим газом, повідомляє кримський штаб Партії регіонів.

За даними регіоналів, печіння в очах і задуху члени виборчкому відчули, «перейшовши до протоколювання результатів», після закриття дільниці.

«Швидка, що приїхала за викликом, госпіталізувала 14 чоловік із симптомами отруєння невідомим газом», - повідомляє штаб.

За інформацією штабу, до приїзду медиків члени комісії встигли передати протоколи в окружну комісію.

На місці події працюють працівники міліції і МНС.

В окружкомі відмовилися надати УНІАН інформацію в телефонному режимі.

Коментарів медиків агентство поки що не має - в лікарні Красноперекопська телефони не відповідають.