У Ющенка пояснили, чому він підписав зміни до закону про вибори (доповнена)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав зміни до закону про вибори глави держави, враховуючи небезпеку зриву цих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

«Нині склалася ситуація, коли вибори Президента опинилися під загрозою. Тому Президент України підписав зміни до закону про вибори Президента, прийняті парламентом, розуміючи його недосконалість, щоб гарантувати право кожного громадянина висловити свою позицію в день виборів відповідно до Конституції», - сказала І.ВАННИКОВА.

Як зауважила прес-секретар, Президент неодноразово наголошував на тому, що в Україні має бути продовжена традиція цивілізованого і мирного формування влади – коли результати виборів визначаються винятково через волевиявлення громадян.

«Будь-які сценарії зриву виборів мають бути упереджені», - сказала І.ВАННИКОВА, додавши, що глава держави послідовно звертав увагу на недосконалість закону про вибори Президента, які могли би спровокувати фальсифікації у ході виборчого процесу. Вона також нагадала, що Президент подавав свій варіант закону, але він не був підтриманий.

Діючий закон, підкреслила І.ВАННИКОВА, створював підстави для зриву виборів через неявку членів виборчих комісій на засідання у день голосування, адже норма цього закону про правочинність засідання комісії за умови присутності на засіданні не менше 2/3 її членів створює загрозливу ситуацію, коли виборчі дільниці не будуть відкриті для голосування через умисну неявку членів комісії від одного із кандидатів. Крім того, можливе затягування у визначенні результатів виборів – через відмову представників одного із кандидатів у комісіях підписувати протоколи підрахунку голосів та встановлення результатів голосування у виборчому окрузі.

«Зважаючи і на ці ризики, Президент України прийняв рішення підписати ухвалені Верховною Радою зміни до виборчого законодавства», - сказала прес-секретар.

Зокрема, за словами І.ВАННИКОВОЇ, поправки до закону забезпечують механізм реагування на відсутність кворуму виборчих комісій та захисту чесного і прозорого процесу голосування, а відтак у громадян буде можливість проголосувати, а у виборчих комісій - встановити результати виборів.