ВАСУ відхилив позови аутсайдерів виборів до ЦВК

Вищий адміністративний суд України відхилив позови аутсайдерів виборів до Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку постанову проголосив сьогодні пізно увечері голова колегії суддів ВАСУ Олександр ПАСЕНЮК.

У судовій постанові пояснюється, що, заслухавши думки сторін – учасників процесу та дослідивши матеріали справи, суд не встановив порушень законодавства з боку ЦВК, які, на переконання позивачів, призвели до унеможливлення встановлення результатів виборів 26 березня 2006 року. Крім того, у постанові суду зазначено, що нею скасовується заборона ВАСУ від 12 квітня 2006 року щодо вчинення Центрвиборчкомом будь-яких дій щодо офіційного оприлюднення результатів парламентських виборів в Україні.

Постанова набирає чинності з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Разом з тим член ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК, відповідаючи на запитання журналістів після завершення судового процесу, коли саме можуть бути оприлюднені в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” офіційні дані виборів, зазначила: “Післязавтра, скоріш за все”. Вона також, коментуючи постанову ВАСУ, сказала: “Судовий процес був надзвичайно складним, але рішення має правовий характер. Це однозначно”.

Як повідомляв УНІАН, позови до ЦВК про визнання неправомірними її дій зі встановлення результатів виборів до ВР подали Блоки Наталії ВІТРЕНКО, Юрія КАРМАЗІНА, Володимира ЛИТВИНА і партія "Віче", що не пройшли в парламент за підсумками виборів 26 березня.

Згідно з даними ЦВК, що були оприлюднені 10 квітня, "Народна опозиція" набрала 2,93% голосів при прохідному бар`єрі 3%, Народний блок Литвина - 2,44%, партія "Віче" - 1,74%, Блок Кармазіна - 0,65%.

Суд почав розглядати перший позов 15 квітня. Офіційні результати парламентських виборів ще не публікувалися.