У Нашій Україні вважають, що Волгою має зайнятися Гепрокуратура

17:51, 03 березня 2007
Політика
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Шкіль не хоче ескалації напруженості

Генеральна прокуратура України має дати оцінку заявам народного депутата, члена фракції СПУ Василя ВОЛГИ відносно того, що антикризова коаліція не буде виконувати указ про розпуск парламенту у разі його підписання Президентом України.

Про це у коментарі УНІАН заявив народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

“Я хотів би, щоб цю заяву прокоментувала Генеральна прокуратура, якщо вона у нас існує як правоохоронний інститут, оскільки це межує із закликами до вчинення антиконституційних і антидержавних дій”, - сказав він.

Водночас А.ШКІЛЬ зауважив, що, судячи з усього, Генпрокуратура коментувати такі висловлювання не буде. За його словами, кожен народний депутат повинен пам’ятати, що Президент був, є і залишатиметься гарантом Конституції, і непокора гаранту Конституції означає непокору самій Конституції.

При цьому А.ШКІЛЬ висловив сподівання, що така заява є думкою “тільки одного екстремально налаштованого Василя ВОЛГИ”. “Але якщо така заява буде підтримана хоча б якоюсь із політичних сил антикризової коаліції, то я готовий буду це коментувати як спробу здійснення антиконституційного заколоту. І тут вже одразу повинна діяти Генеральна прокуратура”, - сказав він.

За словами А.ШКІЛЯ, зараз ніхто не хоче додаткової ескалації напруженості, тому коментарі однієї політичної сили можуть з’являтися лише у відповідь на заяву певної політичної сили, а не окремого депутата. “Я майже певен, що офіційна позиція, скажімо, СПУ, саме такою і є, але вона не оприлюднюється. Обмін заявами може відбутися. Найгірше, що це не вирішить проблеми”, - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГА в інтерв’ю газеті “День”(№38 від 2 березня) заявив, що антикризова коаліція не виконуватиме указ про розпуск Верховної Ради у разі підписання його Президентом України. “Ми виконувати ніякого указу про розпуск парламенту не будемо”, - сказав він. Народний депутат наголосив, що у випадку появи такого указу “всі центральні органи виконавчої влади беруться під жорстку охорону військами МВС”. “Війська МВС відпрацюють відповідно до Конституції, зберігаючи громадський спокій і конституційний порядок у країні”, - сказав В.ВОЛГА. Крім того, за словами депутата, після такого указу буде прийнято термінове рішення Верховної Ради про те, що парламент не визнає легітимними укази глави держави.

 

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