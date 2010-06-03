У Ющенка закликають не миритися з «азійськими стандартами»

“Наша Україна” закликає громадян відкрито і принципово протистояти усім спробам запровадити в Україні “азійські стандарти внутрішнього життя та геополітичних перспектив розвитку”.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою “Нашої України”, “нинішньому режиму Віктора ЯНУКОВИЧА вистачило 100 днів для повного сприйняття і початку втілення у життя не лише кремлівських підходів у сфері зовнішньої чи гуманітарної політики, а й запровадження поліцейських стандартів у здійсненні внутрішньої політики”.

“Якщо у сучасній Росії влада вже відпрацювала алгоритм приборкання незгодних з офіційним політичним курсом, і жорсткий розгін міліцією мітингу незгодних у Москві та Петербурзі на захист 31-ї статті російської Конституції (яка нібито гарантує свободу мирного зібрання) є наочним цьому підтвердженням, то режим ЯНУКОВИЧА лише вчиться реалізовувати поліцейські методи боротьби з незгодними політичними силами та громадськими організаціями.

При цьому охоронці режиму дуже швидко перейшли від словесних рекомендацій опозиціонерам проводити свої мітинги за містом до розчисток території від опозиціонерів у Львові, а невдовзі – і до цинічного публічного покриття вбивств людей у відділеннях міліції та побиття й арештів журналістів та активістів екологічних організацій у Харкові”, зазначають автори заяви.

На їхнє переконання, “аргументи для виправдання їм явно підкинули “російські брати по зброї”. Володимир ПУТІН на днях чітко роз’яснив представникам російської інтелігенції, що опозиціонери в Росії можуть мітингувати, але так, щоб їх ніхто не чув і не бачив, і щоб вони нікому не заважали. Ці ж аргументи, але вже від українських путінців, почули політичні мітингувальники у Львові 27 травня та екологічні пікетувальники у Харкові 2 червня”.

“Режим ЯНУКОВИЧА активно намагається повернути Україну до зони несвободи, з якої країні вдалося вирватись наприкінці 2004 р. з приходом до влади Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Багато наших громадян чомусь забувають, що стабільність та порядок, які обіцяв ЯНУКОВИЧ, вони купили разом із утисками свобод та ущемленням прав людей – навіть права дихати свіжим повітрям у міському парку”, йдеться у заяві.

“Наша Україна” наголошує: “Єдиний спосіб повернути собі право вільно дихати у всіх розуміннях цього слова – це відкрито, публічно й принципово протистояти усім спробам накинути Україні чужі нам азійські стандарти внутрішнього життя та геополітичних перспектив розвитку країни”.