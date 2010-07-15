Київрада деякий час продовжувала засідання, незважаючи на блокування

Київрада після перерви деякий час продовжувала засідання, незважаючи на те, що трибуна заблокована депутатами від Блоку Кличка.

Як передає кореспондент УНІАН, після майже годинної перерви, оголошеної у зв’язку із блокуванням трибуни, депутати все ж вирішили голосувати щодо питань порядку денного.

Проекти рішень оголошувались депутатами не з трибуни, а з місця. Таким чином, Київрада розглянула усі проекти.

Водночас, після озвучення перших проектів документів, які вносились з голосу, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ був змушений знову оголосити перерву. Він сказав, що не може працювати “у таких умовах”.

У цей час депутати від Блоку Кличка Наталія НОВАК і Людмила ЗАКРЕВСЬКА підійшли до президії Київради і намагались щось пояснити О.ДОВГОМУ.

Як повідомляв УНІАН, депутати Київради від різних фракцій внесли до порядку денного сьогоднішнього засідання понад 60 питань, проте відповідні проекти рішень не були роздані депутатському корпусу.

На знак протесту з вимогою надати ці документи Блок Кличка близько 18.00 заблокував трибуну.