«Репортери без кордонів» побачили, що в Україні зазіхають на свободу слова

Представники міжнародної організації "Репортери без кордонів" зафіксували факти порушення свободи слова в Україні.

Про це в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ» заявив генеральний секретар організації Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР.

Відповідаючи на запитання, які його враження від візиту до України і чи дійсно в країні зазіхають на свободу слова, Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР сказав: «Так. Нами в Україні були відзначені факти порушення свободи слова. Деякі журналісти піддавалися фізичним нападам. Ми також зареєстрували багато випадків цензури на телебаченні, зокрема випадки, коли інформацію відкликали з телеефіру, знімали з випуску новин чи просто деякі теми журналістам забороняли висвітлювати».

За словами керівника «Репортерів без кордонів», у нього залишилося відчуття, що «зараз в Україні склалася така ситуація, коли інформація, в якій міститься критика чинної влади, замовчується». «Ми не говоримо про цензуру на централізованому рівні або що є якась вертикаль, яка займається цензуруванням інформації, але журналістам не дають змоги проводити об`єктивні розслідування і висвітлювати певні теми», – відзначив він.

Як сказав Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР, в Україні спостерігається велике злиття політики і ЗМІ в особі власників і менеджерів медіа, і це само по собі створює передумови для цензури. «Цього неможливо уникнути в цілому, але нам потрібно провести межу між політично ангажованою інформацією і об`єктивною інформацією, неупередженою журналістикою», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19-21 липня в Україні з першим візитом після обрання нового Президента України перебуває делегація міжнародної організації «Репортери без кордонів». За цей час генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР і керівник європейського відділу організації Ельза ВІДАЛЬ провели ряд зустрічей з представниками влади, опозиції і ЗМІ, за результатами яких організація планує скласти звіт про ситуацію зі свободою слова в Україні.