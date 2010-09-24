Янукович запросив світових лідерів на конференцію по Чорнобилю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив лідерів держав світу на конференцію «Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього», яка відбудеться у квітні 2011 року у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Нью-Йорку на загальних дебатах 65-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

«На тлі екологічних, фінансово-економічних і енергетичних викликів дедалі більшої актуальності набуває використання мирного атома. Володіння ядерними технологіями – це величезна відповідальність перед власним народом, сусідами і усім людством», - сказав Президент України.

Він нагадав, що наступного року світ відзначатиме сумну дату – 25-у річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

«Ця трагедія залишається для нас відкритою раною. Подолання її наслідків залишається серйозним викликом для міжнародної спільноти, оскільки масштаби існуючих проблем вимагають залучення скоординованих зусиль усіх наших іноземних партнерів у цій справі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він повідомив, що Україна планує провести за участі ООН у квітні 2011 року в Києві Міжнародну конференцію високого рівня “Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього”. «На порядку денному форуму – оцінка прогресу у відновленні та нормалізації життя постраждалих регіонів, а також питання безпеки використання ядерної енергії. Запрошую всіх до участі в Конференції», - заявив Президент України.