З'їзд «Нашої України»: реанімація чи винесення тіла?

Наливайченко стане ботоксом демократії під шкіру дряхліючої партії. Залишаючи старе керівництво, автоматично перекривають шлях молоді... Але НУ якийсь час ще протягне... ЯК МОЖНА ТОРГУВАТИ СТОМЛЕНОЮ ПАРТІЄЮ ПО-НОВОМУ?

Сьогодні в Києві відбувся з`їзд «Нашої України».

Партія «Наша Україна» через сім місяців після виборів президента вирішила визнати поразку, виконати роботу над помилками, кардинально оновиться і висловити своє обурення ініціативами нової влади. Досі вона в більшості випадків зберігала мовчанку про всі кроки Януковича. Можливо, своє обурення лідери партії і хотіли висловити раніше, але, ймовірно, чутки про невиплату журналістам зарплат у партії мали під собою ґрунт. Можливо, там просто нікому було написати прес-реліз. Мовчали. Але два тижні тому, за півтора місяці до голосування на виборах до місцевих органів влади президія партії, визнавши відповідальність за свою поразку на президентських виборах, подала у відставку, і був оголошений курс на оновлення.

Новим обличчям партії мав стати колишній голова СБУ Валентин Наливайченко. Як повідомили наші джерела, Валентин Олександрович вирішив прийти до «Нашої України» за двох умов. Перше, що від керівництва партії буде усунено Віру Ульянченко. І друге, що він стане лідером партії (нині цю посаду займає Віктор Ющенко). Але домовленості Наливайченко ніби провалилися. Йому була відведена роль голови політради, якого за статутом обирає не з`їзд, а власне сама політрада партії. А це означає, що він залежатиме не від волі делегатів, а від складу політради. Не виключено, що цей орган багато в чому формуватиметься під впливом нинішніх «акціонерів» «Нашої України». Наші джерела повідомили, що Наливайченко був різко незадоволений, але йому пізно було задкувати, коли його участь в партії вже публічно заанонсовували.

Тож коли я зайшла до Будинку культури КПІ, традиційного місця проведення з`їздів «Нашої України», там як завжди діловито бігала Вера Іванівна та прес-секретар Ющенка Ірина Ванникова. Чекали Віктора Ющенка. Народу з віп-кола було трохи. Колишні члени Кабміну періоду президентства Віктора Андрійовича: Володимир Шандра, Микола Оніщук і Юрій Єхануров, Іван Васюник – мабуть, всі залишки колигніх політичних розкошів. Плюс колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

– Ігоре Рафаїловичу, – звернулася я до Юхновського, – цей з`їзд, на ваш погляд, реанімація партії чи винесення її тіла?

– Все залежить від президента Ющенка. Йому треба зрозуміти, що він вже ніколи не буде обраний президентом, що потрібно зробити все для об`єднання патріотичних сил.

– А ви вірите в оновлення партії? (Сам з`їзд проходив під млявим гаслом «Оновлення для перемоги»).

– Скоріше – так.

Порядок денний звітно-виборного з`їзду включав питання вступу нових членів, звіт голови політради Віри Ульянченко, обрання нової політради, ухвалення заяв, де містилася позиція «Нашої України» щодо двомовності, згортання свободи слова, політики нової влади. (Те, з чим партія запізнилася на півроку).

За день до з`їзду ми сиділи з людьми, які були причетні до розбудови багатьох партій, і до партійного будівництва в «Нашій Україні» зокрема. Спочатку ми обговорювали роль великого бізнесу в історії «Нашої України», відводячи йому зовсім не завжди негативну роль. Потім обговорювали, хто з нинішніх керманичів партії – і як - намагатиметься і зможе на ній заробити.

– Послухайте, партія в опозиції. Який з неї зараз зробиш бізнес? – дивувалася я.

– Можна торгувати її позицією. Купувати її мовчання, її нейтралітет у дражливих позиціях, – пояснювали мені. – Врешті-решт, можна примусити працювати членів виборчкомів від «Нашої України» на Партію регіонів. Можна просто не подавати кандидатури в комісії. Це відомий вид бізнесу. Врешті-решт, на президентських виборах члени комісій від “Нашої України” теж не безкоштовно не діяли.

Під час з`їзду я не раз пригадала розмову колишніх симпатиків і членів «Нашої України». На з`їзді відбувся конфлікт, який якщо і не підтвердив сказане, то, принаймні, спонукав замислитися. Делегація Миколаївщини внаслідок того, що нібито на її обласній конференції забракло двох людей для кворуму, рішенням мандатної комісії присутня на з`їзді як гість. Але її представниця Ольга Реп’яхова хотіла виступити і зал активно підтримав. Тож вийшовши на трибуну, пані Реп’яхова сказала таке:

– Наше обласне партійне керівництво в Миколаєві чомусь довго не починало підготовку до виборчої кампанії. Але ми самі зібралися на партійну конференцію, ми подали списки представників до виборчих і територіальних комісій, і всі протоколи продублювали до Києва, в центральний виконком. Але, на жаль, коли були оприлюднені списки членів ТВК і виборчкомів, то людей від «Нашої України» там не виявилося. Чому не виявилося? Адже ми подали все вчасно. І київський апарат про це знав, – питала представниця Миколаєва.

Представники центрального апарату на запитання не відповіли. А я подумала, що, крім згаданого «бізнесу неучасті партії у виборчкомах», цей конфлікт може мати ще одну мету. Це може бути штучно створена ситуація. Вона зазвичай вигідна комусь з центральних лідерів, який таким чином може заявити себе антикризовим менеджером окремого регіону. І з одного боку управляти конфліктним обласним осередком, з іншого, презентуватися як незамінний приборкувач конфліктів.

ВОВКУНА ХОТІЛИ ПРОКАТИТИ, А ОГРИЗКА ВІТАЛИ СТОЯЧИ Першим на з`їзді розглядалося питання прийняття в партію нових членів, колишніх міністрів культури Василя Вовкуна і голови МЗС Володимира Огризка.

Василя Вовкуна в партію приймати не хотіли. Члени кримської делегації не могли пробачити йому, що він не зміг протистояти спорудженню пам`ятника Катерині Другій у Севастополі і за те, що не захистив газету «Кримська світлиця» від нападок місцевої влади. Кримчани запропонували розглянути питання членства Вовкуна в партії пізніше, на політраді. Але Віра Іванівна поставила питання на голосування. Делегати проголосували, щоб розглянути прийняття Вовкуна зараз. Але за сам вступ колишнього міністра другого голосування не було. Таким чином, рішення розглянути питання членства на з`їзді чомусь стало автоматичним рішенням прийняти його в партію. Що не пройшло непоміченим для членів, які сиділи поряд зі мною. Натомість виступ Владимира Огризка вітали чи не стоячи. Колишній голова МЗС був єдиним, хто поставив гострі запитання.

– Чому ми збираємося тільки зараз? Сьогоднішній з`їзд мав відбутися в січні або лютому і бути не просто звітно-виборчим, а надзвичайним. Чому за цей місяць політрада збиралася тільки двічі? За місяць вибори, визнаймо, що ми до них не готові.

Огризко запропонував політраді збиратися щоквартально, а президія партії - виконкому - щотижня. Ще Огризко замахнувся на святе, порадив однопартійцям вилізти з лексусов і мерседесів і поїхати в регіони до людей.

Загалом, зважений Володимир Станіславович заявив себе як один з майбутніх лідерів партії.

Радісно зал вітав і Віктора Ющенка. Віктор Андрійович уміє втішити прихильників. «Це я програв, – журився Віктор Андрійович. – Ви не програли». Своїх опонентів він назвав окупантами («регіоналів») і популістами (бютівців). І сказав, що і те, і інше є однаково небезпечним. Віктор Андрійович констатував, що правда обнялася з неправдою і вірити нікому, але сказав, що українська людина не боїться пігмеїв і лакеїв.

Після цього виступу всі наступні спікери намагалися втішити Ющенка, сказати, що не все так погано – і партія має з чим іти до людей. А голова Львівської облради Мирослав Сеник навіть пообіцяв з партією боротися за свободу Інтернету (напевне, мав на увазі свободу слова).

Під час виступів залом ходили дівчата і роздавали звіт Віри Іванівни про виконану за рік роботу. Делегати його переглядали. А потім запитання про звіт Віри Ульянченко просто поставили на голосування, і депутати підняли за нього мандати. Звіт прийняли майже одностайно. Таким же чином, списком проголосували нову політраду, де знайшлося місце всім раніше звільненим – Вірі Іванівні, Зіновію Шкутяку, Ярославу Ющенку та іншим. Програму реформування партії склав Іван Васюник. Такий вигляд мало «очищення» і «оновлення». Який сенс демонстративно всією президією 11 вересня йти у відставку, якщо за два тижні на з`їзді звіт голови політради все одно ухвалили, і вона ввійшла до нової політради?

«Наша Україна» оновлювалася багато разів. І щоразу «успішно». Але цього разу жест з публічною відставкою був дуже помітним, а гасло на оновлення дуже гучним. Звісно, ніхто не чекав, що лідерам партії і найближчому оточенню президента партії на з`їзді публічно перемиватимуть кістки. Але який сенс так говорити, що політрада буде кардинально змінена, якщо два нових обличчя в керівництві – це Валентин Наливайченко і голова центрального виконкому Сергій Бондарчук?

Як буде цим двом новим керівникам, і чи зможуть вони контролювати партію і політраду? Важке запитання. Оскільки тут же на з`їзді були зроблені спроби змінити принципи формування самої політради. Наприклад, голова Київської міської організації Юрій Єхануров заявив, що голови регіональних виконкомів партії не повинні входити до політради. Він мотивував це тим, що коли люди одержують платню від центрального апарату, то їм не потрібно входити до центрального органу партії. Присутні голови виконкомів обурилися: до чого тут платня, якщо вони за родом обов`язків повинні бути присутні на політраді. Хто тоді їм передаватиме зміст засідань і формуватиме завдання? (Знайомий експерт пояснив, що усунення від політради голів виконкомів, на яких лягає виконання повсякденної партійної роботи, фактично закладає міну під партійну діяльність, призводить до двовладдя). Віктор Ющенко, який більшу частину засідання нудьгував, під час суперечки пожвавився.

– Послухайте, голови виконкомів повинні бути в політраді. Не відгороджуйте різні гілки партійної влади, це одна команда, – почав переконувати делегатів Віктор Андрійович. – Ну, а що стосується того, що голови виконкомів нібито одержують зарплату, – голос Ющенка звучав роздратовано, – Юрію Івановичу, давайте не будемо.

– По Києву заборгованості по зарплаті немає, – поспішив захиститися Єхануров.

Цікаво, що водночас Віра Іванівна щось відчайдушно доводила Ющенку, а той уперто негативно похитував головою.

Потім почали виступати голови виконкомів в областях, вони говорили, що робота тримається на них, і грошей вони останній рік не одержували.

Зацікавлена, чим може бути викликана така ініціатива, я потелефонувала знайомому експертові. «Або вони хочуть розвалити роботу обласних організацій, або це спроба внести хаос, щоб зробити їх керованими», – почула я.

– Юрію Івановичу, а чому ви чотири роки мовчали, а тепер раптом вирішили голів виконкомів з політради вивести? – запитала я після з`їзду.

– А мені це доручила моя міська організація, – непривітно відповів Єхануров.

НАЛИВАЙЧЕНКО ПОЛІТРАДОЮ НЕ ОСОБЛИВО ЗАДОВОЛЕНИЙ, АЛЕ ЦЕ ДЕМОКРАТІЯ За десять хвилин після закінчення з`їзду мало початися засідання політради. Виглядало так, що колишнє керівництво партії не збирається самоусуватися. Навіть з двох змальованих вище епізодів, було помітно, що вони захочуть впливати, захочуть контролювати склад і формувати свої групи впливу. Ми вирішили поставити запитання новообраному голові політради Валентину Наливайченку. – Валентине Олександровичу, ви задоволені складом політради?

– Ну, у нас демократія, – стримано відповів він.

– Це нормально, що звіт попереднього голови політради лунає в залі, читається делегатами фактично на колінах і одразу голосується?

– Звіт був розданий наперед. Мало того, в європейських партіях звіти голови політради висилаються і-мейлом через Інтернет.

– Якщо йшлося про відповідальність за поразку, нормально, що в партії опинилися всі колишні керівники?

– Сварки в партії закінчилися. Вона починає працювати. Якщо з`їзд вирішив, працюємо.

– Гаразд. Голову політради обирає політрада, а не з`їзд. Отже, ви, залишаєтеся людиною, залежною не від з`їзду, а від політради. А в політраді будуть різні групи, люди Віри Іванівни, Юрія Івановича. Ви вразливі, поки вас не обирає з`їзд?

– Це нормально. У нас партія не вождистського типу. Політраду обирає з`їзд. І політрада включає всіх представників і виконує рішення з`їзду.

***

Це реанімація або морг, жартома перепитувала я своїх друзів з експертного середовища про підсумки з`їзду. Народ був настроєний песимістично. Але найбільше сподобалася відповідь: «Наливайченко стане ботоксом демократії під шкіру дряхліючої партії. Залишаючи старе керівництво, автоматично перекривається шлях молоді, вона сюди не прийде. Але оскільки в партії є активні рядові партійці, які не бояться виступати, то ковтки свободи можуть їй допомогти. І якийсь час вона ще протягне».

Маша Міщенко