Ющенко: Кому, до біса, вірити?!!

Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що його політична сила перебуватиме у жорсткій опозиції до нинішньої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на ІХ з’їзді партії сьогодні у Києві.

«Нам нав’язують почуття приреченості, що нинішня влада надовго. І, водночас, після п’яти останніх років кожен відчуває: це далеко, дуже далеко не факт», - наголосив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, нинішня влада не розуміє національної, демократичної і європейської суті України, нинішня влада не бачить потреби національної консолідації України. В.ЮЩЕНКО переконаний, що нинішня влада не має цілісного бачення, яким чином якісно змінити Україну і які реформи здатні принести ці зміни.

«Вони не мають жодної іншої мети, окрім влади, і не знають жодних інших методів роботи, як адміністративний тиск і політична підпорядкованість. Ця влада почала тиснути на малий і середній бізнес, на українського господаря і виробника, який не належить до її орбіти. Ця влада почала забирати права, свободи і можливості людей. Ця влада відмежувалася від національних цінностей і наступом пішла на історію, пам`ять, освіту, мову, надію на єдину церкву. Так може діяти тільки чужа, неукраїнська влада», - вважає В.ЮЩЕНКО. На його переконання, “так може діяти тільки окупант”.

«Ми будемо з ним боротися. Ми будемо в жорсткій опозиції до такої влади. Такій владі потрібно протиставити організовані політичні, партійні і громадські сили. “Наша Україна” здатна це зробити. Ми повинні повернутися до людей. Ми повинні захистити людей», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, «Наша Україна» має запропонувати ту альтернативу, яка дасть людям просвіт.

«Багато людей мовчить, і це важке мовчання. У що, до біса, можна вірити, коли “правда обнялася з неправдою і як рідні сестри світом гуляють”?! Кому, до біса, вірити?!! Цей крик - німий. Його не чує влада, його не бачить телебачення, його не помічають у парламенті, адміністраціях, коаліціях, опозиціях. Людина хоче вірити і людина може помилятися. Помилки треба виправляти», - заявив В.ЮЩЕНКО.

«Українська людина не може боятися пігмеїв, лакеїв, які не варті ані мізинця на її руці. Вони суть пил на нашій дорозі. Українська людина розпочинається з великого усвідомлення своєї причетності до рідної землі, мови, простору, міста, річки, поля, неба і великого українського світу над нею», - підкреслив він.