У Ющенка є кандидат, який приведе його партію до перемоги
12:45, 24 вересня 2010Політика
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Екс-президент: усе попереду
Лідер партії "Наша Україна" Віктор ЮЩЕНКО запропонував Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови Політради партії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на з’їзді партії "Наша Україна".
За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні потрібно здійснити оновлення партії та об’єднати українських патріотів для української перемоги.
«Я вірю в цю перемогу. Все попереду. І на підтвердження цих слів пропоную сьогодні обрати НАЛИВАЙЧЕНКА головою Політради партії», - сказав В.ЮЩЕНКО.
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